Alina Pușcaș nu a mâncat nimic timp de 3 zile și a băut doar apă. Care este motivul incredibil

Alina Pușcaș și-a pus fanii pe jar în momentul a mărturisit că nu a mai mâncat nimic de trei zile, ci doar a băut foarte multă apă. Prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva” a explicat despre ce este vorba, precum și cu ce probleme de sănătate s-a confruntat în perioada sărbătorilor de iarnă.

Partenera lui Pepe de la Antena 1 nu se teme să împărtășească periodic cu fanii săi ultimele evenimente ce au avut loc în viața sa. De această dată, Alina Pușcaș le-a explicat tuturor stilul de viață pentru care a optat recent, după ce a fost nevoită să stea pe perfuzii mai bine de o săptămână.

VEZI ȘI: Alina Pușcaș, gest nebunesc din dragoste! Ce a putut să facă vedeta de dragul soțului. „Nu știu dacă e legal”

Alina Pușcaș a renunțat la mâncare de trei zile

Așa cum era de așteptat, vedeta de la Antena 1 a venit în întâmpinarea fanilor săi, explicându-se ce s-a mai întâmplat în ultimele zile în viața sa, precum și deciziile pe care le-a luat. Alina își începe povestea explicând că în luna decembrie a anului trecut a fost nevoită să ajungă pe mâna medicilor din cauza unei infecții la nivelul toracelui. Atunci a stat pe perfuzii timp de 10 zile.

„Eu, în acea perioadă, nu am slăbit deloc, pentru că mai mult ca sigur acele perfuzii erau făcute special și să mă ajute pe partea asta. Dar, la câteva zile după ce am scăpat de antibiotice, începusem să mă umflu foarte tare. În 2 săptămâni, maxim, am pus cam 5 kilograme, nu mă deranjau neapărat kilogramele, dar aveam senzația că nu mă mai pot mișca, nu îmi venea să mai merg la sală, nu aveam energie, nu aveam putere”, a declarat pe Instagram vedeta.

După ce a observat schimbarea care a avut loc în corpul său, prezentatoarea de la Antena 1 a luat decizia de a consulta un medic. Acesta i-a recomandat să țină o „dietă” pe bază de apă în primele trei zile pentru o detoxifiere completă a corpului, urmând să alterneze în cele din urmă cu un post intermitent de 16/8. Adică, timp de 16 ore pe zi nu va mânca nimic, urmând ca în celelalte 8 ore să consume diferite produse alimentare.

NU RATA: Alina Pușcaș, dezvăluiri neașteptate despre al patrulea copil: „I-am zis lui Mihai că dacă mai vrea…”

„Este o realizare, ăsta a fost targetul meu, cele trei zile propuse de specialiștii în fasting, iar de mâine vor continua cu fastingul 16 cu 8, pentru că voi pleca peste alte două zile în vacanță, și chiar nu aș vrea nici să trec la a mânca trei mese pe zi, dar nici să fac varianta de fasting drastic”, a spus Alina Pușcaș.

Ce beneficii a avut fastingul asupra organismului său

Alina Pușcaș nu a ezitat să le explice tuturor și care sunt beneficiile pe care le-a experimentat, după ce a urmat o dietă atât de strictă. Chiar dacă la prima vedere poate părea greu, în esență este vorba numai despre voința fiecăruia. Astfel, prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva” a ajuns să slăbească 3 kilograme în numai 7 zile.

„1. Inflamația din zona toracelui a dispărut/ 2. Mi s-a schimbat tenul chiar dacă nu aveam probleme majore/ 3. Mi-a scăzut tensiunea până la cifre ideale/ 4. Am slăbit 3 kilograme în 7 zile de fasting/ 5. Am scăpat de pofta disperată de a mânca”, a concluzionat vedeta.