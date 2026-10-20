Alina Pușcău continuă chimioterapia, deși s-a vindecat de cancer. Motivul pentru care nu a renunțat

Alina Pușcău traversează în continuare o perioadă delicată, în ciuda veștilor încurajatoare primite din partea medicilor. După săptămâni întregi în care a urmat un tratament împotriva cancerului într-o clinică din California, fotomodelul a aflat că în organismul său nu mai există tumori. Rezultatul a reprezentat un moment extrem de important pentru vedetă, care a avut ocazia să sărbătorească această reușită alături de familie. Cu toate acestea, lupta cu boala nu s-a încheiat complet, iar Alina a revenit la unitatea medicală pentru a continua tratamentul.

Deși ultimele investigații au adus vești bune, vedeta a ales să respecte în continuare schema terapeutică recomandată de medici. Decizia vine în contextul în care recuperarea după o afecțiune oncologică poate presupune mai multe etape, iar continuarea tratamentului depinde de diagnosticul inițial, de tipul bolii și de răspunsul organismului la medicamentele administrate.

Alina Pușcău continuă tratamentul după ce medicii nu au mai identificat tumori

Revenirea Alinei Pușcău la clinica din Statele Unite ale Americii vine după o perioadă marcată de emoții, investigații medicale și ședințe de tratament. Fotomodelul a trecut recent printr-o evaluare importantă, menită să stabilească dacă organismul a răspuns favorabil terapiei. Rezultatele au fost încurajatoare, iar medicii au constatat că nu mai există tumori vizibile în urma investigațiilor efectuate.

După aflarea veștii, Alina a petrecut câteva zile departe de spital, bucurându-se de timpul petrecut alături de cei dragi. Vacanța în familie a venit ca o gură de aer proaspăt după săptămânile dificile în care sănătatea sa a reprezentat principala prioritate.

Bucuria rezultatelor pozitive nu a însemnat însă și întreruperea îngrijirilor medicale. Vedeta s-a întors la clinica din California pentru o nouă ședință de chimioterapie, continuând planul de tratament stabilit de specialiști. Pentru ea, această etapă reprezintă o măsură de precauție, în condițiile în care își dorește să reducă pe cât posibil riscul unei eventuale reapariții a bolii.

”Doar ce am terminat chimo și mama mi-a spus că sunt mai frumoasă după chimo. Vă mulțumesc pentru mesaje, sunt liniștită și fericită să continui acest tratament, chiar dacă nu mai am, tratamentul se continuă pentru că… nu se știe, se poate întoarce”, a declarat Alina Pușcău.

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