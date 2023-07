Alina Radi, suspectă de cancer după ce a fost la Survivor România: „Am slăbit foarte mult”

Pe data de 17 iulie, Alina Radi a mărturisit, în cadrul unui interviu, că a avut grave probleme de sănătate după Survivor România. La doar câteva luni după ce s-a întors din Republica Dominicană, cântăreața a mers la medic pentru un control la inimă. Specialiștii au trimis-o, de urgență, să-și facă investigațiile, suspectând că ar avea cancer.

În săptămânile petrecute în Republica Dominicană, Alina Radi a slăbit enorm. Fosta concurentă de la PRO TV a dat jos 12 kilograme, ajungând la 58. Nu greutatea a alarmat-o neapărat, ci faptul că avea tensiunea mare și pulsul crescut. De la secția de cardiologie a ajuns la cea de endocrinologie, unde medicii i-au cerut alte investigații.

„Da, am slăbit foarte mult, am 58 de kg, niciodată nu am avut atât, eu sunt și înaltă. Am slăbit din cauza stresului. Am mers la medic pentru a îmi face un control la inimă, aveam tensiunea foarte mare, pulsul foarte crescut, mă gândeam că ceva nu este ok. Eu și sora mea ne-am născut cu o valvă mai subțire la inimă, care nu pulsează sau nu primește aer suficient, așa ni s-a spus în trecut. Eu am fost scutită de sport foarte mulți ani.

La inimă mi s-a spus că este totul ok, însă când a urcat cu acel aparat spre gât, mi s-a spus: Ai un nodul la gât. În acel moment mi s-a tăiat filmul, am întrebat dacă este cancer, mi s-a spus că nu știe, dar trebuie să urgentez controlul, să merg în regim de urgență să fac investigații”, a spus artista.

Alina Radi, pe mâna medicilor după Survivor

În timpul în care Alina Radi și sora sa căutau metode prin care i-ar fi putut plăti operația în Turcia sau Viena, a venit și diagnosticul corect. Are un nodul tiroidian care îi cauzează stări de nervozitate, stres și alte inconveniente. Partea bună este că nu are cancer, dar trebuie să-și țină nodulul sub observație.

„Am stat cu inima în gât și eu și sora mea, ea deja își făcea planuri că vinde tot și merg să mă operez în Turcia sau Viena. Mi-am făcut analizele, au mai durat și acestea 2,3 zile. Stresul acela a fost crunt, nu am fost niciodată o femeie bolnăvicioasă.

Mi-au găsit un nodul tiroidian, nu puteam să mănânc mâncare solidă, doar lichide. Eu, practic, nu puteam să înghit datorita inflamației pe care o aveam în gât, iar eu am corelat cu nodulul. Din cauza acestui nodul, am stări de nervozitate, tensiunea ridicată, pulsul mărit. Toate semnele duceau spre această boală nemiloasă. Am făcut și greșeala pe care o facem toți, m-am pus pe căutat și citit. Mulțumesc lui Dumnezeu, au ieșit analizele bune, mai am de făcut câteva investigații de făcut.

Când am făcut investigațiile pentru nodul, medicii mi-au găsit și un chist în zona gâtului, nu este grav, trebuie ținut sub observație, o dată la 6,7 luni, să vedem dacă stagnează sau crește. În funcție de asta vom vedea ce tratament îmi trebuie pentru a se retrage sau poate ar trebui scos, operat dacă nu se retrage”, a adăugat pentru SpyNews.

