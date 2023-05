Sacrificiul pe care Alina Radi nu l-ar fi făcut niciodată. Ce a dezvăluit despre trecutul cu Nick Rădoi

Alina Radi și Nick Rădoi au format un cuplu, iar relația lor, cel puțin la momentul acela, a fost controversată. Artista mărturisea, înainte să plece la Survivor, că „Dumnezeu i-a dat o palmă”, după încheierea relației. Recent, cântăreața a dezvăluit ce sacrificiu nu ar fi făcut vreodată, în relația cu Nick Rădoi.

Alina Radi a mărturisit, în cadrul unui interviu, care este sacrificiul pe care nu l-ar fi făcut niciodată, raportându-se la relația cu Nick Rădoi. La momentul în care au format un cuplu, artista a mărturisit că nu și-ar fi dorit să renunțe la cariera în domeniul muzicii.

În plus, a explicat și de ce a declarat că „Dumnezeu i-a dat o palmă”, după ce s-a despărțit de fostul ei partener. Mai cu seamă, cântăreața susținea că a întâmpinat o serie de obstacole în viața ei și au existat tendințe de împăcare între ea și Nick Rădoi, ani la rând.

„Am spus asta (n.r. că „Dumnezeu mi-a dat o palmă”) pentru că așa a fost după ce m-am despărțit de el. Am avut amândoi tendințe de împăcare ani de zile. Problema era că eu la muzică nu aș fi renunțat, dar nici nu mi-am dat interesul să evoluez. Eram oarecum într-o balanță, niciodată nu am știut ce vreau să fac, de fapt”, a spus Alina Radi pentru Viva.

Alina Radi a fost însărcinată cu Nick Rădoi

În urmă cu mai bine de zece ani, Alina Radi ajungea în atenția publicului, prin relația pe care o avea cu milionarul Nick Rădoi. La momentul acela, fosta concurentă de la Survivor România a mărturisit că a rămas însărcinată cu fostul ei partener. Milionarul își dorea să aibă moștenitori, însă ar fi existat o condiție, și anume ca Alina să rămână în America.

„Da, am fost însărcinată cu Nick Rădoi. Când am ajuns în țară, am pierdut sarcina. N-am reușit s-o țin până la capăt. El a fost dispus să facem un copil, să rămân în America. Și în aeroport m-a cerut de nevastă și în birou m-a cerut de nevastă, dar nu s-a întâmplat, nu are rost să dezgrop… Probabil ne-ar fi legat și mai mult un copil”, povestea în anul 2021 Alina Radi, la Antena Stars.

Legătura dintre cei doi a fost „intensă”, așa cum a mărturisit artista. S-au iubit, s-au respectat, însă până în punctul în care relația dintre ei s-a scindat.