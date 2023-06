Alina Radi, declarații sfâșietoare despre starea de sănătate a Danei Roba: „Nu pot să-și dea nici măcar doctorii cu părerea”

Alina Radi este îngrijorată de starea de sănătate a bunei sale prietene Dana Roba, cea care a fost lovită de soțul ei cu un ciocan în cap. Femeia se află în stare gravă la spital, iar medicii sunt rezervați cu privire la șansele de recuperare.

În urmă cu trei zile, Dana Roba, fosta iubită a manelistului Nicolae Guță, a fost „măcelărită” de actual partener de viață. În cursul zilei de luni, 5 iunie 2023, femeia a fost lovită brutal cu ciocanul în zona capului, de către soțul său, în timp ce dormea, iar șansele de a-și reveni la normal sunt minime. Nici după ce și-a văzut soția într-o baltă de sânge nu s-a oprit. Abia mai târziu, bărbatul și-a dat seama de ce a făcut și a sunat la 112 pentru a chema un echipaj de urgență. Motivul pentru care a recurs la acest gest este legat de gelozia bărbatului. Chiar dacă se află în plin divorț cu Dana, cei doi încă locuiau împreună. Bărbatul ar fi aflat că femeia lui ar avea deja un alt iubit, iar orbit fiind de furie, a încercat să o omoare.

În momentul de față, Dana se află internată la spital, urmând ca în curând să intre într-o nouă operație. Medicii fac tot posibilul pentru a-i salva viața. Alina Radi, cântăreața de muzică de populară, este bună prietenă cu Dana, iar la aflarea veștii absolut îngrozitoare, artista susține că este extrem de îngrijorată de ceea ce se va întâmpla cu fosta iubită a lui Nicolae Guță.

CITEȘTE ȘI: Imaginile groazei cu Dana Roba „măcelărită” de propriul soț! Polițiștii au găsit-o aproape inconștientă în locuința sa din Timișoara

Alina Radi, despre starea de sănătate a Danei Roba: „Nu se poate pronunța nimeni”

Cântăreața și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea în care se află Dana Roba. Artista a mărturisit că medicii nu pot face declarații despre șansele de recuperare ale femeii, iar acest lucru o face să fie din ce în ce mai neliniștită.

„Dana a ieșit din operație, dar încă nu se poate pronunța nimeni dacă va fi bine sau nu. Nu se știe dacă își mai revine și nici care va fi starea ei pe viitor. Numai dacă face Dumnezeu vreo minune…A ieșit din operația aia care a durat vreo nouă ore. Nu pot să-și dea nici măcar doctorii cu părerea referitor la care va fi starea ei pe viitor. Din câte am înțeles, doctorii nu știu nici dacă va mai putea să meargă, dacă va rămâne o legumă, dacă va fi bine. Toate filmulețele cu ea au devenit virale, tot orașul vorbește despre asta. Nu are voie nimeni să intre la ea momentan. Eu am mai vorbit cu sora ei și am înțeles că trebuie să meargă să vadă fetele și pe Dana. Nu știu dacă îi vor da voie să urce la ea în salon”, a spus Alina Radi, potrivit Fanatik.

VEZI ȘI: BREAKING | Dana Roba a primit un verdict infiorător de la medici: „Probabil va rămâne o legumă”