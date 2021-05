Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza gemenii: “Vom face circumcizia pentru Nathaniel”. Motivul pentru care nu vor fi creștinați micuții

Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza gemenii, iar fericita mămică a explicat în cadrul unui interviu care este motivul pentru care nu va fi oficiat cunoscutul ritual în familia lor. Ea a mărturisit că lui Nathaniel i se va face circumcizia și atât pe el, cât și surioasa sa au apărut pentru prima dată la TV.

Alina Laufer: “Nu vom face botez”

Soția politicianului s-a simțit agasată în legătură cu întrebările privind creștinarea gemenilor și, recent, ea a dezvăluit că nu se va întâmpla acest obicei, pentru că el nu există în cultura evreilor. Alina Laufer a rămas însărcinată cu soțul său după ce, în decursul a nouă ani, a făcut mai multe tratamente de fertilizare. Fiica și fiul ei s-au născut prematur pe 15 februarie la Maternitatea Giulești.

“Nu vom face botez, la evrei nu există acest obicei. Va trebui să facem circumcizia, însă Nathaniel a fost prea mic. Nu puteam face acum, în pandemie, petrecere. O să facem însă un party cu prietenii și familia cand scăpăm de pandemie”, a explicat Alina Laufer la “Exclusiv VIP”, emisiunea realizată de Cristi Brancu.

Cu câteva zile înainte ca gemenii să împlinească trei luni de când au venit pe lume, părinții lor și-au făcut curaj și i-au luat în prima călătorie mai lungă.

“Am plecat cu cei mici. Am fost la părinții mei, în Prahova. Am vrut să vedem dacă ne descurcăm, au fost foarte cuminți și am căpătat curaj. Vrem să plecăm cu ei în vacanță, pentru că am stat foarte mult în spital și în casă. Suntem doi părinți fericiți, eu și Ilan ne sincronizăm perfect. Mă ajută la băiță și a făcut și o tură de noapte”, a mai dezvăluit soția lui Ilan Laufer în cadrul interviului oferit de acasă.

Vezi și: IMAGINI EXCLUSIVE | Ilan Laufer și-a externat “comorile” după șase săptămâni

Alina Laufer mai are o fetiță: pe Karina, în vârstă de 12 ani; copila s-a născut în urma poveștii de iubire pe care frumoasa blondă a avut-o cu artistul Jorge, pe numele său din buletin George Papagheorghe.

Descoperă și: Mesajul emoționant al lui Ilan Laufer după ce soția lui a născut prematur gemeni: “Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru acest miracol și mă rog în continuare să îi aibă în pază”

Sursa foto: Facebook & Instagram