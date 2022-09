Alina Sorescu, anunţ trist. Ce se întâmplă cu ea, în plin proces de divorţ cu Alex Ciucu

Alina Sorescu (35 de ani) dă cărțile pe față! Cântăreața a spus adevărul din spatele relației sale cu Alexandru Ciucu (46 de ani). Cei 12 ani de căsnicie, sfârșiți cu un divorț cu tâlc, au făcut-o să ia decizia.

La începutul acestui an, Alina Sorescu a decis să divorțeze de faimosul designer, după ce i-ar fi descoperit infidelitatea. De la acel moment, cei doi se întâlnesc în tribunale și se „ceartă” în online, fiecare aducând noi și noi acuzații. Tot acest proces a făcut-o pe îndrăgita cântăreață să ia decizia.

Alina Sorescu a zis-o tare și clar! Vrea să se redefinească și să se concentreze pe ce este cel mai important, de fapt, în viața sa.

„Da, pot să spun că e un moment în care mă redefinesc. Am simțit că acum e momentul în care trebuie să arăt că pot. Cred că m-am redescoperit. Am redescoperit încrederea în propriile mele forțe. Poate la un moment dat am avut alte priorități. Cele mai importante sunt fetițele și activitatea mea artistică", a spus vedeta pentru un post de televiziune.

Anunțul trist a venit în plin divorț. Alina Sorescu: „Nu vreau să schimb ceva la ce a fost”

Chiar dacă divorțul de Alex Ciucu este unul spumos, totuși, sentimentele pentru „ce a fost” par să fi rămas. Alina Sorescu a făcut chiar o piesă în care și-a recunoscut trăirile intense, intitulată „Tot ce a fost, a fost”.

„Mesajul piesei e că trebuie să îți aduni forțele. Copiii sunt cei pentru care merită să lupți. Vreau să fiu tare pentru fetițele mele. Nu am o perioadă tocmai ușoară.

Nu vreau să schimb ceva la ce a fost. Vreau să trec peste asta cu demnitate, cu eleganță. Am o familie unită. Asta mă ajută foarte mult", a adăugat Alina Sorescu.