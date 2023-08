Alina Sorescu radiază de fericire! Cu cine a petrecut clipe de neuitat în vacanță

Alina Sorescu și fetițele sale, Carolina și Raisa, au plecat într-o binemeritată vacanță. Cântăreața a profitat din plin de fiecare moment petrecut cu micuțele, astfel că a postat și câteva fotografii pe rețelele sociale, spre bucuria celor care o apreciază.

Ultimele luni au reprezentat o adevărată provocare pentru Alina Sorescu. De când ea și Alexandru Ciucu au decis să divorțeze, problema custodiei celor două fetițe pe care le au împreună, Carolina și Raisa, în vârstă de 9 ani, respectiv 6 ani, a ajuns în instanță.

După mai multe procese și înfățișări, judecătorii au decis ca ambii părinți să aibă custodie comună, ceea ce înseamnă că fetițele stau o săptămână cu tatăl, respectiv o săptămână cu mama.

Deși nu este de acord cu hotărârea magistraților, cântăreața încearcă să lase toate problemele deoparte și să se bucure de compania fetițelor sale.

Recent, Alina Sorescu s-a fotografiat din vacanța pe care a petrecut-o alături de Carolina și Raisa.

Alina Sorescu, clipe de neuitat alături de fetițele sale

În imaginile publicate pe rețelele sociale se poate observa faptul că artista radiază de fericire când le are pe cele mici în preajma sa. Chiar dacă are o perioadă încărcată din punct de vedere profesional, Alina Sorescu nu le neglijează pe cele două fetițe ale sale, ci din contră, are grijă să se ocupe cât mai mult de bunăstarea și fericirea lor.

Alina Sorescu a vorbit despre divorț

În urmă cu două săptămâni, Alina Sorescu și-a deschis sufletul și a vorbit despre divorț. Cântăreața a dat detalii și despre motivele care au dus la separarea dintre ea și fostul partener de viață.

„ În mod special după nașterea Carolinei și a Raisei. Și credeam cumva greșit că venirea copiilor va închega mai mult familia. Dar realitatea mi-a demonstrat că nu a fost așa”, a declarat Alina Sorescu, pentru revista Avantaje.

