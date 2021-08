Alina Vidican se căsătorește! Locația selectă unde va avea loc nunta

Alina Vidican și logodnicul ei, Claude Senhoreti, pilot de curse și om de afaceri de origine braziliană, se vor căsătorie pe 26 august 2021. Cuplul s-a cunoscut cu patru ani în urmă, însă s-a logodit în aprilie 2021.

„Ne-am întâlnit cu mai bine de patru ani în urmă, la deschiderea Porsche Tower din Miami. Am văzut-o pe Alina de departe. Nu a fost greu să o văd, era cea mai înaltă de acolo și cea mai frumoasă din tot locul. M-am apropiat de ea, dar era foarte rezervată. Când am început să vorbesc despre mașini, lucrurile s-au îmbunătățit. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ne căsătorim”, a mărturisit Claude pentru Fanatik.ro.

Nunta cuplului va avea loc la The Addison, în Boca Raton, Statele Unite ale Americii. Clădirea istorică în care va avea loc evenimentul a fost proiectată de arhitectul Addison Mizner în anul 1926. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, evenimentul va avea loc între orele 18:00 și 00:30, potrivit WOWbiz.ro. Nunta are și un dress code, mai precis „black tie”.

Alina și Claude nu vor avea dar „la masă”, ci trei conturi în care invitații pot vira cadoul de nuntă în timpul evenimentului. Primul este pentru luna de miere, care ar avea loc pe o insulă exotică, al doilea este pentru susținerea pasiunii lui Claude pentru curse și al treilea pentru consumație. Darul nu este obligatoriu.

Perechea a fost fotografiată pentru prima dată sărutându-se cu doi ani în urmă, la un eveniment Ferrari din Miami. Tot în 2019 și tot la un eveniment Ferrari, dar în Canada, Alina și Claude apar într-o fotografie publicată de website-ul Montreal Gazette, în dreptul căreia Alina este prezentată drept iubita lui Claude.

Sursa foto: Arhiva Cancan