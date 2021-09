Alina Vidican și Claude Senhoreti, primele declarații despre nunta lor + Ce planuri au cei doi proaspăt căsătoriți

Alina Vidican și Claude Senhoreti s-au căsătorit! Evenimentul a avut loc pe 26 august, iar ceremonia și petrecerea au fost de-a dreptul spectaculoase. Iar acum… cei doi au făcut primele declarații despre nunta lor.

După patru ani de relație, Alina Vidican și milionarul Claude Senhoreti au spus cel mai important ”Da!” din viața lor într-un cadru de poveste. Evenimentul a avut loc în clădirea istorică ”The Addison”, în Boca Raton, Statele Unite ale Americii. Din cauza restricțiilor impuse de pandemie, nunta s-a desfășurat între orele 18:00 și 00:30.

Discretă din fire, Alina Vidican nu a publicat imagini de la eveniment. Însă a făcut-o soțul ei, dar și invitații care le-au fost alături în acea zi specială. Din cauza contextului actual în care ne aflăm, cei doi nu au avut atât de mulți apropiați alături pe cât și-ar fi dorit.

”Alina: Sunt lucruri frumoase în viața mea. Ne-am cunoscut acum patru ani, nunta a fost minunată, a fost obositor, dar frumos.

Claude: Și eu sunt fericit, am fost binecuvântați amândoi, am fost sortiți, ne plac aceleași lucruri, va fi o adevarată plăcere să îmi împart viața cu Alina. Nunta a fost o mare provocare, mulți dintre membrii familiei mele nu au putut veni din cauza covidului. Din cauza aceasta am avut doar jumătate din numărul de invitat dorit. Ca un brazilian bun ce sunt, întotdeauna este bine să sărbătorim, acum am și eu familie în Romania, am cunoscut și prieteni de-ai ei, și cultura românească este asemănătoare cu cea braziliană”, au declarat cei doi în cadrul emisiunii ”La Măruță”.

Cei doi vor să vină în România

După ce și-au jurat credință veșnică și au avut parte de nunta visurilor lor, Alina Vidican și Claude Senhoreti plănuiesc să vină în România. Afaceristul brazilian abia așteaptă să cunoască meleagurile natale ale soției sale și se declaraă entuziasmat de această călătorie. (VEZI ȘI: PE VREMURI, O BRUNETĂ SEXY, ÎN PREZENT, BLONDĂ CA O PĂPUȘĂ BARBIE! ALINA VIDICAN S-A TRANSFORMAT ENORM DUPĂ OPERAȚIILE ESTETICE COSTISITOARE)

”Alina: Am fost foarte plăcut impresioanată când am văzut câte mesaje am primit pe rețelele de socializare, românii mi-au trimis multe mesaje frumoase și vreau să le mulțumesc.

Claude: Plănuim să venim curând în România, sunt foarte entuzismat de această călătorie în România. Românii au vorbit frumos de Alina și m-au făcut fericit, vreau să venim probabil luna viitoare, măcar 2-3 săptămâni”, au mai mărturisit cei doi.

Alina Vidican are grijă de restaurantul lui Borcea

Alina Vidican a divorțat de Cristi Borcea în urmă cu cinci ani, după ce s-a aflat că acesta are o relație cu Valentina Pelinel. După separarea oficială, blonda s-a mutat în Miami împreună cu fiul și fiica pe care îi are cu celebrul milionar din România.

Peste hotare, vedeta se ocupă de una dintre afacerile fostului soț: este vorba despre un restaurant situat în zona de lux a orașului din Florida.