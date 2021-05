Pe vremuri, o brunetă sexy, în prezent, blondă ca o păpușă Barbie! Alina Vidican s-a transformat enorm după operațiile estetice costisitoare

Alina Vidican a întinerit foarte mult cu ajutorul operațiilor estetice costisitoare pe care și le-a făcut în ultimii ani. La mai bine de un deceniu de când s-a căsătorit cu Cristi Borcea, afacerista nu mai seamănă deloc cu versiunea sa din 2011. Pe atunci era o brunetă sexy, iar, în prezent, blonda arată ca o păpușă Barbie și soarta i-a pregătit surprize frumoase! Una dintre ele este reprezentată de apariția unui milionar brazilian care i-a oferit luna trecută inelul de logodnă.

Alina Vidican, transformată de operațiile estetice costisitoare

Aflată în Miami, unde s-a stabilit după divorțul dureros de Cristi Borcea, Alina Vidican se ocupă de restaurantul fostului soț care se află într-o zonă de fițe a orașului din Florida. Ea a împlinit 37 de ani pe 24 martie, iar în SUA, se află împreună cu băiatul și fiica pe care îi are din mariajul alături de fostul soț.

Până la vârsta de 35 de ani, Alina Vidican și-a făcut cel puțin cinci intervenții estetice, după ce s-a sfătuit cu cei mai buni specialiști din Statele Unite ale Americii. Ea și-a pus silicoane, și-a făcut rinoplastie, operație la buric din cauza celor două nașteri, și și-a injectat pomeții, dar și buzele, potrivit viva.ro. Pentru operațiile realizate ca “să păcălească” timpul, blonda a plătit o notă de plată pe măsură: peste 40.000 de euro.

În colajul de mai jos, dar și în imaginile din galeria foto a articolului, puteți observa schimbările prin care a trecut fosta soție a lui Cristi Borcea de-a lungul timpului – în prezent, ea arată ca în selfie-ul pe care și l-a făcut în timp ce este la volanul Ferrari-ului său.

Alina Vidican și-a tatuat chipul lui Cristi Borcea pe spate

În 2014, după ce Cristian Borcea a fost condamnat definitiv la 6 ani şi 4 luni de închisoare în “Dosarul Transferurilor”, Alina Vidican şi-a tatuat pe spate chipul fostului acţionar de la Dinamo, după cum puteți vedea în galeria foto a articolului. Mai mult, fosta doamnă Borcea şi-a tatuat pe braţ şi numele lui. La începutul lui 2016, ea a mers în Turcia, unde s-a informat şi cu privire la o operaţie estetică – la una de înlăturare a tatuajelor de pe corp.

Alina Vidican, lovită de fostul soț

Invitat la emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, Cristi Borcea a făcut dezvăluiri-bombă despre femeile cu care a fost însurat.

“Da, am lovit! Dar atunci cu Alina nu s-a întâmplat nimic. Ea și Mihaela veneau împreună, se înțelegeau foarte bine. Sunt prostii și fabulații. Pe Alina am lovit-o în alt context, da, dar nu cât am fost în penitenciar”, a declarat fostul patron de la Dinamo, după ce a fost întrebat dacă a fost agresiv cu vreo femeie.

Alina Vidican și Cristi Borcea au divorțat în toamna lui 2016. Dezlegarea căsniciei a avut loc în fata notarului, după cinci ani în care au fost soț și soție. După separarea oficială, blonda a fost victimă a depresiei, însă, din fericire, a reușit să scape repede de boala secolului care afectează milioane de oameni din întreaga lume.

Provocat să spună dacă ar fi încheiat contracte cu fiecare dintre femeile ce au fost “doamna Borcea”, milionarul a reacționat astfel: “Nu! Cum să le cumpăr?! Pentru ele există Dumnezeu și eu! Uite acum la Covid: dacă nu ai oxigen, nu poți respira! Eu sunt oxigenul pentru ele. Ele să-și vadă de copii și să fie pozitive. Eu le dau oxigenul”.

