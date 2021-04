Cristi Borcea mai vrea un copil „Pe-al zecelea și gata”

Anunțul momentului din partea lui Cristi Borcea! Afaceristul își mai dorește un copil cu Valentina. Dinamovistul spune că este ultimul și se „retrage”.

Cristi Borcea a fost invitatul lui Mircea Dinescu în cadrul emisiunii „Poezie și delicatețuri”, difuzată de Prima TV, într-un cadrul natural deosebit, pe malul Dunării. Acolo, afaceristul a făcut confesiuni surprinzătoare despre planurile pe care le are, spunând că își mai dorește un copil.

„Valentina mai vrea unul, pe al 10-lea, și gata! Doar cu Valentina. Și-apoi gata. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace”, a comentat Borcea. Omul de afaceri are 9 copii, cu patru femei, dintre care trei cu actuala soție, Valentina, este vorba de Milan (5 ani) și gemenele Indira Maria și Rania Maria, de 2 ani.

Borcea i-a adus cadou lui Dinescu o carte pe care el a citit-o în închisoare, sugerând că vrea să scape de tot ce îi amintește de perioada î care a stat închis.

„Uite, din partea mea, v-am adus Paul Valery și Plutarh (scriitor și moralist grec, din secolul I, n.red). De unde le am? De la pușcărie. Cu ce puteam să-mi ocup timpul acolo?! Acum, încep să mai dau din ele, ca să nu-mi aduc aminte de acele momente. Mai schimbam cărți între noi, citeam, citesc și acum, mai ales că am probleme mari cu somnul, din cauza traumelor din pușcărie și de când am pierdut campionatul cu Dinamo în 2009. Aveam voie doar o oră la aer „acolo”, în rest 23 de ore eram doar înăuntru. Copiii m-au ținut viu cât am fost închis, m-au ținut antrenat. Pe ultimii patru, i-am conceput cât timp eram la închisoare”, a povestit Cristi Borcea.