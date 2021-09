Allexys, primele declarații după ce i-a vandalizat mașina milionarului John Albert „Am avut un moment impulsiv” + Cum i-a răspuns afaceristul

Allexys vine cu primele declarații publice după ce i-a vandalizat autoturismul unui afacerist din București. Bomba sexy regretă gestul făcut și i-a cerut iertare public bărbatului.

Deși astăzi a declarat într-o emisiune de televiziune că nu a avut nicio relație amoroasă cu John Albert și că motivul gestului ei este strict profesional, Allexys se dă de gol prin ceea ce a scris pe mașina milionarului cu spray. („Îți place, iubi? Mă iubești? Să nu mă uiți! Porcule”).

„Eu tot timpul mi-am asumat ce fac. Am avut un moment impulsiv. Atunci când pleci la drum cu un om alături de care vrei să construiești ceva, ai iște așteptări și-ți pui toată încrederea.Vorbesc de parta de afaceri. Eram parteneri de afaceri.

Unul dintre motive e ca mi-a ajuns laurechi că ar fi avut o relație cu mine și că din cauza asta eu am câștigat un concurs. Eu m-am străduit foarte mult și m-am implicat în tot ceea ce am făcut.”, a spus Allexys la Atena 1.

Cum a reacționat John Albert: „O să-i fac și eu o surpriză”

Afaceristul „avariat” a reacționat public, intrând în direct în emisiunea în care Allexys a fost invitată. Acesta nu a fost șocat, însă nici prea mulțumit să afle că va trebui să plătească în jur de 8000 de euro pentru a repara mașina.

„Nu e prima femeie care reacționează mai ciudat. Probabil o să-ifac șieu o surpriză ei cât de curând. N-a fost, nu este și n-a fost niciodată o relație amoroasă între noi.”, a spus John Albert.

„În primul rând vreau să-ți spun că mi pare rău că am reacționat la impuls. Că nu m-am gândit să te întreb dacă tot ceea ce am auzit este adevărat. ”, i-a replica Allexys.

Care este povestea celor doi

Alexandra Maria, cunoscută în mediul online drept Allexys, a început o relație cu nimeni altul decât John Albert, un tânăr afacerist din Brașov a cărui pasiune este strâns legată de mașinile scumpe și domnișoarele frumoase. Deși blondina are cam toate calitățile fizice necesare pentru a întoarce privirile tuturor bărbaților, se pare că băiatul de oraș nu a fost chiar mulțumit de această limitare la o singură persoană, așa că nu ar fi încetat să acorde atenție și altor domnișoare.

Orbită de gelozie și extrem de dezamăgită de faptul că iubirea nu este reciprocă, Allexys a recurs la o metodă drastică pentru a-l pune la punct pe John Albert. Nu a stat foarte mult pe gânduri: a luat un cuțit, un pantof și un spray negru și i-a vandalizat bolidul de lux de câteva zeci de mii de euro. L-a zgâriat, l-a colorat și i-a desenat „ceva” de toată frumusețea pe capotă. Mai mult, în mediul online, pe Instagramul său, blondina nervoasă le-a povestit totul internauților care o urmăresc.

„Mai țineți minte că mulți dintre voi m-ați întrebat ce n-aș ierta sau ce n-aș suporta vreodată la o persoană?

N-aș suporta să mă mintă, să se folosească de mine și să mă trădeze. Mulți dintre voi mă cunoașteți ca fiind o persoană foarte calmă, o persoană căreia nu-i place să facă rău, să se răzbune, să caute conflicte. Din păcate, mai ajung și eu la capătul răbdării și unele persoane să mă scoată atât de tare din sărite, încât să recurg la măsuri drastice, urâte.

Eu par o fire veselă, glumeață, dar am și eu limitele mele. Îmi pare rău că sunt persoane care m-au dezamăgit, dezamăgirea are un gust foarte amar. Pentru asta, o să vadă această persoană cât de nenorocită pot să fiu și eu. De fiecare dată când am ceva, împărtășesc cu voi, așa cum am făcut și de data asta. Poate că o să am răbdare să vorbesc, să vă povestesc, poate îmi dați și voi vreun sfat, să-mi spuneți dacă am exagerat sau nu”, a spus blondina, extrem de dezamăgită, neoferind mai multe detalii despre povestea de amor cu final trist.