ALTCEVA cu Adrian Artene. Irina Rimes face dezvăluiri neașteptate despre viata din spatele scenei: “Pe mine mă flatează lucrul ăsta, dar până la urmă e ceva trist…”

Cântăreața Irina Rimes este invitata lui Adrian Artene în cadrul podcastul ALTCEVA, care va fi difuzat sâmbătă, 2 iulie, începând cu orele 19.00. Lucruri neștiute din viața sa profesională vor fi scoase la iveală și vor fi puse pe tavă, pentru ca publicul să o cunoască cu adevărat și să afle ce trăiri o încearcă pe artistă atunci când apare pe scenă.

Talentul Irinei Rimes vine de peste Prut, acolo unde a câștigat inimile ascultătorilor, după ce a ajuns în finala show-ului de talente “Fabrica de staruri”, din Republica Moldova.

Irina Rimes și-a făcut debutul pe piața muzicală din România cu o piesă care a ocupat primul loc în topurile muzicale româneşti luni în şir.

Declarat hit-ul anului 2016, “Visele” a strans 16 milioane de vizualizari pe YouTube, iar în anul lasării s-a regăsit în Top10 MediaForest.

„Uneori simt că sacrific foarte mult”

Viața de artist nu este deloc ușoară, acest lucru fiind subliniat de Irina Rimes. Cu toate acestea, artista găsește întotdeauna forța de a-și pune zâmbetul pe buze, de a urca pe scenă și de a da tot ce are mai bun.

Sacrificiile pe care le face pentru a mulțumi publicul, uneori sunt peste puterile Irinei. După cum mărturisește, se întâmplă ca după fiecare concert să rămână pentru a face fotografii cu spectatorii, însă ea privește în profunzimea acțiunii.

Pentru Irina, dar și pentru cei care își așteaptă rândul după fiecare concert pentru a ajunge să imortalizeze momentul, reprezintă povestea din spatele fotografiilor.

„Uneori simt că sacrific foarte mult.

De exemplu, avem…nu știu, concerte și eu stau la poze mai mult decât stau pe scenă. Stau până la ultimul om.

Ar părea ușor, dar dacă stai pentru 100 de oameni să faci poză cu fiecare și mai ales…vin oameni care au de spus o poveste!

«Știi, eu am ascultat piesa ‹Nu știi tu să fii bărbat›, eu am realizat că soțul meu nu mă respectă și nu mă iubește, pentru că corespundea lucrurilor pe care le spui tu în piesă și am divorțat!»

De aia stau până la ultima poză, doar că lucrurile astea nu te încarcă, lucrurile astea te descarcă în general, ajungi foarte obosit acasă și îți dai seama că asta este… „, a mărturisit Irina Rimes, în cadrul podcastului realizat de Adrian Artene, pe Youtube.

„Rup câte o bucățică și dau fiecărui om care vine și spune povestea lui”

Prin piesele ei cu mesaj unic și profund, Irina Rimes a reușit să atragă aprecierea oamenilor care, ulterior, și-au găsit refugiul în versuri.

În cadrul aceluiași interviu, Irina a povestit cum un ascultător diagnosticat cu o boală gravă a reușit să privească dincolo de suferință și a văzut vindecarea prin versurile interpretate de ea.

„Eu mai mult dau la poze din mine decât pe scenă. Pe scenă eu cânt…eu am plăcere când sunt pe scenă și cânt pentru ei, dar mă simt bine cântând pentru ei, dar la poze este fix pentru ei, nu pentru mine și atunci eu simt că rup câte o bucățică și dau fiecărui om care vine și spune povestea lui, eventual se întâmplă să fie oameni cu povești de viață, care au traume și vin și spun «Eu am ascultat muzica ta…»

Bine, pe mine mă flatează lucrul ăsta, dar până la urmă e ceva trist…

«Eu am cancer și încerc să mă vindec și muzica mea e terapie pentru mine, face parte din vindecare!»”, a încheiat artista Irina Rimes.

