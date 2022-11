S-a dat peste cap planul! Altfel, unul măreț, o vizită la Hollywood, alături de maestrul Florin Piersic. Celebrul Dan Negru a vrut un altfel de Crăciun, cu de marele actor lângă vedetele de cinema din America, doar că, pe ultima sută de metri, totul a picat. Motivul? CANCAN.RO are detaliile și vi le oferă, în exclusivitate.

Dan Negru și Florin Piersic au plănuit marea ”evadare”. America a țintit-o cel poreclit Regele audiențelor, alături de actorul pe care-l prețuiește și de care îl leagă o veche și strânsă prietenie. Cunoscuta emisiune de Crăciun a prezentatorului, mereu în format cu cel din ”Haiducii lui Șaptecai”, a bifat, anul trecut, Dubai-ul, acolo unde cei doi au făcut spectacol.

1.500 de dolari, filmările la vila lui Brad Pitt

Dan Negru își făcuse, acum, planul perfect. Și inedit: 10 zile pe tărâm american, dar nu oriunde, ci în ”inima” Hollywood-ului, timp în care avea de gând să filmeze, alături de Florin. Și căruia îi pregătise și câteva surprize, întâlnire cu diverși actori celebri, între care Michael Douglas (Vezi AICI detaliile). Mai mult, își propusese să viziteze vila lui Brad Pitt, a lui Jennifer Lopez și numele curgeau…

Dar totul a picat! Drumul cu mașina pe lângă toate proprietățile stelelor cinematografiei americane s-a amânat. ”L-au blocat autoritățile. Este vorba de securitatea vedetelor… De exemplu, în Carmel by the Sea, unde are vilă Brad Pitt, o zi de filmare costă cam 1.500 de dolari, nu era asta o problemă pentru Dan, doar că este vorba de niște autorizații, care nu s-au rezolvat”, a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, un apropiat al prezentatorului de la Kanal D.

Dan Negru rezolvase aproape totul, găsise mașina cu care avea să-l poarte pe Piersic în experiența vieții, cumpărase și biletele de avion, dus-întors, pentru cinci oameni, el, actorul, camaramanii și operatorii. 1.200 de euro de căciulă au costat și au fost luate cu câteva luni în urmă. Ofertă! Dar, iată, Dan Negru le va trece la ”pierderi”. Plecarea se amână, probabil, de ziua de naștere a lui Florin Piersic, în ianuarie.

