Am aflat adevărul! Câte clase și ce studii are, de fapt, Carmen Grebenișan de la Survivor România 2023 de la Pro TV

Carmen Grebenișan este una dintre persoanele publice care participă în cadrul emisiunii „Survivor România” 2023 de la Pro TV. Este foarte cunoscută pe internet, a mai luat parte la show-uri televizate, însă puțini sunt cei care știu ce studii a terminat blondina! Iată mai jos, în articol, detaliile.

Carmen Grebenișan participă, în prezent, în emisiunea „Survivor România” 2023 de la Pro TV. Este influencer și are o comunitate numeroasă din partea căreia primește susținere pe internet. Puțini știu, însă, detalii legate de studiile pe care le are blondina care luptă, acum, pentru premiul cel mare în show-ul care se filmează în Republica Dominicană.

Ce studii are Carmen Grebenișan?

Carmen Grebenișan s-a născut în Târgu Mureș, acolo unde a făcut școala primară, gimnaziul, dar și liceul. La vârsta de 18 ani, părinții blondinei au luat decizia de a se muta în Anglia, iar ea a ales să se mute în Cluj Napoca, unde a absolvit o instituție superioară de învățământ. Carmen Grebenișan a absolvit Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din Cluj Napoca.

Vezi și DRAMA NEȘTIUTĂ: ”TRADUSĂ” CU CEA MAI BUNĂ PRIETENĂ! ESTE CEA MAI CUNOSCUTĂ INFLUENCERIȚĂ DIN ROMÂNIA, DAR ASTA NU A SCĂPAT-O DE VIZITELE LA PSIHOLOG!

Concurenta din echipa Faimoșilor a mai participat și în cadrul emisiunilor „Dancing on Ice” și „Asia Express” de la Antena 1. În show-ul în care a trebuit să patineze, Carmen Grebenișan a făcut echipă cu Lilian Brînzari, un elev de liceu pasionat în totalitate de patinajul artistic.

De ce a fost nevoită să anuleze nunta?

Carmen Grebenișan, pe de altă parte, a fost nevoită să își anuleze și nunta. Faimoasa de la „Survivor” urma să devină mireasă anul acesta, însă competiția i-ar fi dat planurile peste cap, potrivit spuselor blondinei. Însă, ar fi vorba și despre o infidelitate la mijloc. CANCAN.RO vă arăta AICI, în exclusivitate, ce s-ar fi întâmplat în căsnicia ei.

Vezi și CARMEN GREBENIȘAN DEMONTEAZĂ TOT CE SE ȘTIA DESPRE FRUMUSEȚEA EI: “RÂDEAU TOȚI DE MINE!”

Familia ei s-a mutat peste hotare

Se cunoaște, deja, faptul că familia blondinei s-a mutat peste hotare, mai cu seamă în Anglia, pentru a munci. Carmen Grebenișan a rămas în România, unde și-a continuat studiile și unde a ales să își construiască o „voce” în mediul online. În cadrul unei emisiuni, Carmen Grebenișan a făcut o serie de mărturisiri legate de familia sa.

“Părinții mei stau departe de mine de câțiva ani. Am învățat să mă descurc singură, să fiu independentă încă de mică, Tot timpul îmi e dor de ei. (…) Ai mei sunt foarte mândri de mine. Părinții mei m-au lăsat să fiu exact cum am vrut să fiu. O singură palmă cred că am primit, în rest m-au lăsat să fac absolut tot ce am vrut eu să fac vreodată. Am făcut foarte multe prostii. Nu am fost o fată cuminte, am fost foarte rebelă, dar a funcționat”, mărturisea Carmen în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Citește și CARMEN GREBȘENIȘAN, ÎNDRĂGOSTITĂ DE UN FOST FOTBALIST AL LUI DINAMO. “EL NU ȘTIE, AM SUFERIT SINGURĂ ACASĂ. LUI ÎI PLĂCEAU TOATE FETELE”

Ce sume încasa Carmen Grebenișan la primul job?

Pe de altă parte, Carmen Grebenișan mărturisise în cadrul unui interviu, și ce sume încasa la primul job. Concurenta de la „Survivor România” 2023 a lucrat și la salonul lui Raul, soțul Alinei Ceușan. Salariul său era de 1500 de lei.

Când cele două și-au deschis și un blog, au început să apară și cereri de promovare contra cost. Prima colaborare a blondinei a fost un barter de 200 de euro.

„Am făcut din pură pasiune, până la urmă s-a transformat asta încet încet printr-un blog, pe blog au apărut cererile de promovare contra cost și așa am început să ne întreținem, prima mea colaborare a fost un barter de 200 de euro și apoi am avut colaborări pe sume de 300 de euro și mi s-a părut enorm. Nu pot să cred că ăstia sunt banii mei!”, a mărturisit Carmen pentru Playtech.

Sursă foto: Facebook / captură video Pro TV