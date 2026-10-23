Am aflat ce fac Remi Dobre și ispita Daniela în apă. Se plânge că Bianca Iotu l-a înșelat, dar nici el nu este „fără de păcat”

Am aflat ce fac Remi Dobre și ispita Daniela în apă. Se plânge că Bianca Iotu l-a înșelat, dar nici el nu este „fără de păcat”
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Am aflat ce fac Remi Dobre și ispita Daniela în apă. Se plânge că Bianca Iotu l-a înșelat, dar nici el nu este „fără de păcat”
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Remi Dobre și ispita Daniela au avut parte de momente intime la „Insula Iubirii”. Cei doi au intrat împreună în mare și în piscină de mai multe ori, iar totul părea să anunțe o nouă apropiere între cei doi. Lucrurile au luat însă o turnură neașteptată, după ce concurentul și ispita au ajuns să își reproșeze anumite gesturi. În ediția din 23 octombrie, Daniela l-a sărutat pe Remi Dobre pe buze. Momentul tandru a fost urmat de o discuție tensionată, în care cei doi și-au aruncat cuvinte dure.

Remi Dobre și Daniela Pană au petrecut împreună momente în mare, unde apropierea dintre ei a devenit greu de ignorat. Ispita l-a sărutat pe concurent, însă reacția acestuia nu a fost pe măsura așteptărilor ei.

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„Una e să dai curs, alta e să mă pupe cu forța”, a spus Remi Dobre.

Totul a pornit de la faptul că, deși știa că Bianca Iotu a cedat tentației și l-a înșelat pe Remi cu Narcis, ispita a insistat ca între ea și concurent lucrurile să decurgă într-un ritm mai alert.

Daniela: Doar simte și taci! Taci!

Remi: Păi…

Daniela: Vrei să plec? Vrei?

Remi: Nu! Vreau să înțelegi situația mea!

Daniela: Și tu pe a mea! Înțeleg ce faci! Dar nu suntem într-o situație normală, gen. Și mai avem puțin aici. Și îmi place de tine!

Remi Dobre și Daniela Pană

Ispita Daniela, reproșuri pentru Remi Dobre

Frumoasa blondină nu și-a ascuns nemulțumirea și a încercat să îi explice lui Remi de ce comportamentul său îi ridică mai multe semne de întrebare.

„Uneori mă surprinde. Sunt confuză”, a spus Daniela în cadrul ediției de vineri.

„Probabil și el era confuz. Încercam să-l înțeleg și să înțeleg situația, să empatizez cu totul, dar erau și lucrurile pe care le simțeam eu și semnele pe care le vedeam din partea lui. Asta mă făcea să plusez, poate, în anumite puncte în care el nu mă simțea”, a spus Daniela la testimonial.

În cadrul ediției de vineri, Remi Dobre a explicat ce simte și de ce a ales să o țină pe Daniela Pană mai la distanță, deși i-a arătat blondei că are sentimente pentru ea.

„Eu simțeam nevoia să o țin pe Daniela departe după ce am văzut la bonfire, pentru că știam că există riscul ca, uite, într-un alt moment de deznădejde, să o transform pe ea într-un pansament. Iar eu nu mi-am dorit niciodată treaba asta”, a spus Remi la testimonial.

Ispita a susținut că, în timp ce se afla în apă alături de ea, concurentul ar fi făcut gesturi tandre și glume cu tentă sexuală. Ulterior, potrivit Danielei, Remi și-ar schimba comportamentul atunci când cei doi sunt filmați.

„În cadă, pe sub apă, mă atingi, mă nu știu ce și… Vorbești de prietena ta în timp ce mă atingi pe mine pe fund, pe picioare, pe nu știu ce, și apoi îmi spui că nu, nu, eu am o situație acum… Sunt trist și trebuie să îmi înțelegi situația și simt că nu știu ce… Dar ce mă atingi pe mine în apă și faci glume sexuale cu mine, dacă tu te gândești la prietena ta?”, i s-a plâns Daniela ispitei Gabriella, în vilă.

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