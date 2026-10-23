Narcis Bujor, în lacrimi! Cadoul pe care l-a primit de la Bursucu’ i-a adus aminte de cea mai dureroasă perioadă din viața lui

Narcis Bujor, în lacrimi! Cadoul pe care l-a primit de la Bursucu' l-a înmuiat pe musculosul de la Insula Iubirii
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Narcis Bujor a trăit un moment extrem de emoționant în podcastul lui Bursucu’. Fostul concurent de la „Insula Iubirii” a primit un cadou special, care i-a trezit amintiri dureroase. În fața unei surprize atent alese, celebra ispită nu și-a mai putut stăpâni lacrimile. 

Narcis Bujor, în lacrimi

Momentul în care Narcis a desfăcut ambalajul a fost copleșitor. Ispita a descoperit un tablou în care apăreau el și tatăl său, care s-a stins din viață în urmă cu mai mulți ani. Imaginea l-a emoționat pe musculosul de la „Insula Iubirii”, care a izbucnit în lacrimi. Narcis Bujor a reușit cu greu să își găsească cuvintele. În fața surprizei, Narcis nu a mai ținut cont de camere și și-a lăsat partea vulnerabilă să iasă la suprafață. Singura reacție pe care a putut să o exprime în acel moment a fost:

„Este foarte frumos.”

„Niciodată nu am avut poză cu tata. Am doar tatuajul cu el aici, dar când a împlinit 50 de ani i-am făcut cadou un foișor în fața blocului din lemn mare, așa, masă lungă. Și poza care trebuia să fie a mea a rămas în foișor acolo, că era foișorul lui, dar niciodată n-am putut să iau poza cu el”, a declarat Narcis Bujor la un podcast.

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5 poze

Ce boală a avut tatăl lui Narcis Bujor

Ispita de la Insula Iubirii a vorbit și despre boala care i-a răpit părintele. Tatăl lui Narcis Bujor a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică, o boală cronică, autoimună și inflamatorie a sistemului nervos central. Inițial, bărbatul credea că suferă de hernie și medicii au decis să-l opereze. Dar unele simptome nu se potriveau cu această problemă de sănătate, motiv pentru care medicii au decis să facă mai multe investigații. Așa au ajuns la diagnosticul final.

„Nu ieșise la pensie când s-a îmbolnăvit. Trebuia să se opereze de hernie, s-a pus pe masa de operație, dar avea anumite simptome care nu erau de la hernie. Doctorul i-a spus că nu îl operează până nu află de la ce sunt simptomele. În urma investigațiilor i-au descoperit o boală foarte rară: scleroză laterală amiotrofică. Se atrofiază toată musculatura din corp, nu se știe ce declanșează această boală și nici nu are vindecare. De când a fost diagnosticat a fost ca o condamnare la moarte”, a mai spus Narcis Bujor.

Narcis Bujor, prezent în două sezoane la „Insula Iubirii”

Narcis Bujor s-a făcut remarcat în reality show-ul de la Antena 1, unde a participat în sezonul 9 și sezonul 10. Narcis a devenit una dintre ispitele masculine cunoscute ale emisiunii. În timpul experienței din Thailanda, acesta a interacționat cu femeile venite să își testeze relațiile. În sezonul 10, deși inițial ispita părea că s-ar îndrepta spre Nattasha, Narcis a ispitit-o pe frumoasa Bianca Iotu, alături de care a trăit momente fierbinți.

Despre experiența de pe insulă, Narcis a declarat că este mulțumit la finalul celor două sezoane în care a participat. Potrivit acestuia, Narcis consideră că și-a îndeplinit cu brio rolul de ispită!

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