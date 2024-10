Am aflat data exactă! Când va fi difuzată finala Asia Express de la Antena 1

Nu mai este mult până când fanii emisiunii Asia Express vor afla cine sunt mari câștigători. Marea finală a show-ului prezentat de Irina Fodor se apropie cu pași repezi, iar în curând una dintre echipe va pleca acasă cu premiul în valoare de 30.000 de euro. Află, în articol, data la care va fi difuzată ultima ediție a competiției de pe Antena 1.

Nouă echipe au acceptat provocarea Asia Express și au plecat încrezătoare pe Drumul Zeilor, însă acum doar cinci mai sunt în competiție: Anca Țurcașiu – Andreea Samson, Mihai Găinușă – Oana Paraschiv, Carmen Negoiță – Andreea Perețeanu, Ioana State – Mane Voicu, Nicolai Tand – Sorin Brotnei. Ultima pereche eliminată a fost formată din Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu. Cei doi au părăsit show-ul în ediția din data de 16 octombrie.

În ediția emisiunii Asia Express, difuzată miercuri, 23 octombrie, trei echipe s-au luptat să rămână în competiție la cursa pentru ultima șansă: Nicolai Tand – Sorin Brotnei, Ioana State – Mane Voicu, Carmen Negoiță – Andreea Perețeanu.

Ioana State și Mane Voicu s-au clasat pe ultimul loc. Din fericire pentru ei, zeul a fost verde, ceea ce înseamnă că au rămas în competiție. În continuare, cinci echipe se luptă pentru marele premiu de 30.000 de euro.

Nu mai este mult până când show-ul de pe Antena 1 va ajunge la final. Mai exact, marea finală Asia Express 2024, sezonul 7, va fi difuzată miercuri, 13 noiembrie. Ulterior, noul sezon Chefi la cuțite va intra în grila postului TV.

Noul sezon Asia Express a fost plin de provocări atât pentru concurenți, cât și pentru întreaga echipă a producției. De asemenea, Irina Fodor, prezentatoarea show-ului, a vorbit despre experiența trăită la filmările sezonului 7.

„Thailanda mi-a fost dezvăluită și mai frumos anul acesta decât o știam. Locurile prin care am trecut mi-au transmis atâta pace și armonie, deși adrenalina cursei te ține în priză tot timpul. Următoarea țară de pe traseu m-a uluit: Malaezia – aici am întâlnit culturi atât de diferite și am avut experiențe atât de diverse! Nici nu știu cu ce să încep – cu sărbătoarea Ramadanului sau cu junglele luxuriante ori cu orașele spectaculoase prin care am trecut… Malaezia a fost un șoc cultural față de Thailanda.

Aici e o cultură cu totul diferită, a trebuit să ne adaptăm și noi. Cât despre Indonezia, aici am ajuns într-o perioadă foarte aglomerată. Pentru telespectatori va fi fascinant să vadă această față a Indoneziei, va fi un impact cultural foarte puternic. Sunt lucruri cu care noi nu suntem obișnuiți, iar oamenii de acasă vor trăi alături de noi această aventură cu sufletul la gură”, a mărturisit Irina Fodor.