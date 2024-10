Irina Fodor și-a schimbat look-ul! Prezentatoarea Asia Express arată senzațional

Irina Fodor este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune. Aceasta este în lumina reflectoarelor de multă vreme și are o mulțime de fani. Recent, aceasta și-a surprins urmăritorii din mediul online cu o schimbare de look. Deși este foarte conservatoare în acestă privință și cu greu lasă pe cineva să se apropie de podoaba ei capilară, acum soția lui Răzvan Fodor și-a luat inima în dinți și s-a lăsat pe mâna specialiștilor.

Irina Fodor recunoaște că nu este adepta schimbărilor radicale și că deși de-a lungul timpului și-a dorit să aibă o transformare mereu ceva a tras-o înapoi și nu a putut să se atingă de părul ei lung și frumos. Însă, de această dată, vedeta și-a făcut curaj și a apelat la o schimbare de look. Fanii au fost surprinși când au văzut-o așa.

Irina Fodor și-a schimbat look-ul

Așa cum spuneam, Irina Fodor își iubește părul lung pe care îl are și nu prea lasă pe nimeni să se apropie de el. Însă, de această dată și-a făcut curaj și a decis să se lase pe mâinile specialiștilor. Însă, nici de data aceasta inima nu lăsat-o să facă o schimbare radicală, însă chiar și așa vedeta are acum un look nou.

Mai exact, Irina Fodor a decis să își facă breton. Deși nu a putut să își tundă podoaba capilară, soția lui Răzvan Fodor a acceptat o mică schimbare și a împărtășit rezultatul și cu fanii săi din mediul online. Internauții au fost încântați de noul look al vedetei și nu au ezitat să o complimenteze.

„Sunt siiiigură că se vede din avion această schimbare dramatică de look, dar vin și eu să întăresc ceea ce este mai mult decât evident: mi-am făcut un semi-breton!

Asta e, eu când văd foarfecă apropiindu-se de părul meu, simt un sloi de gheață pe spate, deci doar ce vedeți s-a putut modifica, fără mari palpitații. Mulțumesc, Stelu’, e exact cât trebuie, cum trebuie! Voi la ce categorie vă încadrați când vine vorba de schimbări de hairstyle? Curajoase sau fricoase? Eu sunt la fricoase, clar!”, a scris Irina Fodor, în dreptul fotografiilor postate îi mediul online.

