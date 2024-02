„Am demolat toată casa, am spart totul!” Motivul uluitor pentru care Ruby a decis să treacă prin calvar

Ana Claudia Grigore, alias Ruby, se află în plin șantier, după ce a fost nevoită să-și renoveze casa din temelii și să se despartă, pentru o perioadă, de cele opt pisici și cei doi căței, alături de care conviețuiește. Chiar dacă animăluțele i-au distrus locuința, artista nu are de gând să renunțe la niciunul dintre patrupede. Mai mult, ea a fost zilele trecute protagonista unei întâmplări care a adunat ceva privitori. Ruby a alergat un cățel rănit să-l ducă la veterinar și nu s-a lăsat până nu a reușit să-l prindă. CANCAN.RO are toate amănuntele.

Ruby a renunțat la vacanțele exotice sau la alte plăceri costisitoare și și-a înlocuit ținutele extrem de sexy cu haine de șantier.

Artista a fost nevoită să-și renoveze casa din temelii și ea însăși supraveghează lucrările. Cum aceasta locuia cu opt pisici și doi căței, s-a despărțit de animăluțele sale, cărora le-a găsit o locuință provizorie. Chiar dacă acestea au băgat-o la cheltuieli serioase, ea nu ia în calcul sub nicio formă să renunțe la vreunul dintre patrupede.

„Am demolat toată casa, am spart totul. Trebuia neapărat să renovăm. Am renunțat la vacanță. Dar anul trecut am fost mai mult plecați, ne ajunge. Cățeii și pisicile mi-au distrus-o, și a trebuit să-i dau un refresh. Am dus animăluțele pe la părinții lui Robert, o parte, altele la niște prieteni. A trebuit să-i despart, e o situație specială. N-aș putea renunța la niciuna, sunt copiii mei. Am auzit din multe părți că aș fi nebună, dar nu mă convinge nimeni”, a mărturisit artista în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„E internat, mă duc la el să-l văd”

Ruby este mare iubitoare de animale, și, recent, ea a fost protagonista unei întâmplări care a adunat ceva privitori. Una cu intervenția ambulanței, finalizată însă cu bine. Mai precis, artista a alergat un cățel rănit să-l ducă la veterinar și nu s-a lăsat până nu a reușit să-l prindă.

„Zilele trecute am alergat un cățel două ore pe stradă, până să-l prind și să-l duc la veterinar. M-a recunoscut o doamnă și m-a întrebat dacă mă poate ajuta. Gâfâiam, eu nu sunt vreo maratonistă. Îmi ieșise sufletul. Plecasem să mă întâlnesc cu echipa de muncitori. M-au ajutat și niște fete care tot așa, au încercat să-l prindă. Era un cățel din gâtul căruia atârna o bucată de carne, avea mandibula ruptă. A venit cu ambulanța și l-au luat. Am intrat într-o curte, ca să-l capturăm, eu cu fetele. Ne-am urcat pe casa lor. L-au operat și i-au pus limba la loc, cu o proteză. E internat, mă duc la el să-l văd.

Mă bucur că am întâlnit acele fete. Am văzut că mai sunt oameni care, la fel ca și mine, acționează. Îmi fac sânge rău când văd animale pierdute sau rănite. Mă bucur pentru ele când trece gerul, dar mă îngrijorez când vine căldura, dacă nu au apă”, ne-a mai povestit aceasta.

Așteaptă ediția best-off de la Asia Express

Altfel, Ruby nu ne-a ascuns că a decis să nu-și mai expună public viața sa alături de Robert, iubitul ei. Ar mai accepta să apară împreună în lumina reflectoarelor doar la un best-off, la Asia Express. În rest ar refuza orice alt show care implică așa ceva.

„M-aș duce la Asia Express oricând, pe jos. Așteptăm best-off-ul, sperăm că o să fie.

La alte show-uri nu aș merge. Acolo ne-am descurcat foarte bine, dar nu a fost să fie. N-aș vrea să mai ne expunem la tv împreună. Eu sunt un temperament mai vulcanic, sunt mai arțăgoasă. Și nu vreau să-mi mai exploatez viața personală. America Express a fost o experiență de neuitat pentru amândoi. Și vrem să rămânem cu asta, nu cred că va mai exista ceva care să o înlocuiască”, a completat artista.

