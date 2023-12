Ruby rupe tăcerea: ”Am reușit ce mi-am propus!” A apărut la filmare într-o rochie de ...graviduță! Imediat, speculațiile: e însărcinată!

Adeptă a ținutelor extrem de sexy, Ruby a surprins pe toată lumea în momentul în care și-a făcut apariția la o filmare într-o rochie foarte largă. Imediat au apărut primele speculații, cum că artista ar fi însărcinată. Mai ales că aceasta nu mai avea nici silueta de odinioară. Artista nu s-a ascuns și a spus adevărul, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ruby este recunoscută prin extravaganța ținutelor sale, care sunt extrem de sexy și de… mulate. Ei bine, recent, artista și-a făcut apariția în cadrul unor filmări de la Pro TV într-o rochie largă, în genul celor pe care le poartă o femeie însărcinată.

Artista a lămurit motivul pentru care a ales o astfel de ținută în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Nu sunt însărcinată, aș fi postat imediat poze cu burtica. Rochia pe care am avut-o la filmările de la Pro Tv era cea pe care mi-o făcusem pentru nunta lui Smiley și am zis s-o mai port o dată. A fost printre puținele evenimente în care am purtat ceva larg. M-am și îngrășat puțin. E ceva ce mi-am dorit, eram schiloadă, subnutrită. Eram schelete. Am puțină burtică atunci când mănânc înainte de evenimente.

Din 2020, am început să slăbesc foarte tare. Iar anul acesta m-am ambiționat și mi-am zis gata, s-a terminat cu schilodenia. Ce-i drept, am mâncat mai multe dulciuri intenționat, pentru că știam că o să se vadă”, ne-a spus aceasta.

Citește și: CANCAN.RO A ”DESCUSUT-O” PE RUBY! CÂND SE MĂRITĂ ȘI CUM VA ARĂTA NUNTA PERFECTĂ: ”M-AM APUCAT, AM FĂCUT-O, DAR…”

„Am opt pisici și doi căței”

Ruby trăiește o poveste de dragoste cu Robert Adrian de mai bine de zece ani. Ea nu neagă faptul că își dorește un copil, dar nu în viitorul apropiat:

„Nu pot spune că nu vreau un copil. Dar nu e ceva ce mi-am propus în viitorul apropiat. Am multe drumuri și m-aș rupe complet de viața mea profesională, pentru că ar trebui să mă dedic total copilului. N-aș putea da la o parte nici animăluțele mele. Am opt pisici și doi căței. Le-am luat pe toate de pe stradă. Când intru în casă, se adună toate. Când mă trezesc, se aliniază la ușa camerei mele”.

( NU RATA: DE NECREZUT! OBICEIUL CIUDAT PE CARE RUBY ÎL FACE DE ANI ÎNTREGI, FĂRĂ NICIO JENĂ PLEACĂ DE LA HOTEL ȘI… SUNT MII LA MIJLOC! )

„Nu am mai fost așa înnebunită să merg să cânt”

Altfel, vedeta a completat că pe lângă faptul că a reușit să se îngrașe, a putut să-și facă timp și numai pentru ea.

„Mi-am făcut timp și pentru mine, am călătorit, am mai luat și o pauză. Nu am mai fost așa înnebunită să merg să cânt. Anul acesta a fost și pentru sufletul meu, pentru a vedea lumea. Acum gata, se termină anul, începem unul nou și tragem cu dinții”, ne-a mai spus artista.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.