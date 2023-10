Ruby, blocată în mijlocul războiului din Israel: ”Ni s-a spus să ne izolăm în buncăr”

Este stare de război în Israel, după atacul grupării islamice Hamas. Sâmbătă, 7 octombrie 2023, locuitorii din Tel Aviv s-au trezit în sunetul sirenelor și al bombardamentelor. Printre cei prinși în mijlocul războiului se află și Ruby. Artista a trecut printr-o sperietură soră cu moartea și a povestit clipele de groază prin care trece.

Ruby se află în Israel, țara care se află în stare de război de la primele ore ale dimineții. Artista a trecut prin clipe greu de descris, mai ales că panica și teama au pus stăpânire pe locuitorii și turiștii din Tel Aviv. Autoritățile au primit înștiințare să se izoleze în buncăre, fiecare locuință fiind dotată cu o cameră tip buncăr.

Ruby, prinsă în mijlocul războiului din Israel

„Suntem în vacanţă pentru câteva zile. Mâine ar fi trebuit să zburăm înapoi către ţară. În zona în care suntem noi, toată lumea s-a izolat. Am fost anunţaţi să ne izolăm. Fiecare casă înţeleg că are un buncăr undeva, iar noi avem chiar în apartamentul în care stăm o cameră tip buncăr. Toată lumea s-a izolat. De dimineaţă am fost la micul-dejun când am şi aflat ce se întâmplă de la nişte prieteni din România şi toată lumea a ieşit afară din hotel şi s-a uitat pe cer, erau urme ale rachetelor. Ni s-a spus să ne adăpostim oricum pentru că sunt rămăşiţe ale rachetelor care ne pot răni.

Pare ireal, nu putem procesa ce se întâmplă pentru că la noi în ţară lucruri de acest gen nu se întâmplă şi este ceva complet nou. Nu ştim exact cu ce ne confruntăm. Habar nu avem (n.r. cum ne întoarcem în ţară) pentru că am văzut cum au ţintit rachetele către aeroport şi nu ştiu ce zone, e foarte multă agitaţie aici. Nu ştim cum se va întâmpla. Mi-e şi frică să mă urc acum în avion. În seara asta, aveam un concert care s-a anulat. Ni s-a recomandat să ne izolăm şi dacă auzim o sirenă să nu scoatem capul pe balcon”, a spus Ruby pentru Antena 3 CNN.

Ana Baniciu și Raluka se află și ele în Israel

Pe rețelele de socializare, Ana Baniciu și Raluka au povestit clipele de groază pe care le-au trăit încă de la primele ore ale dimineții. S-au trezit în sunetul sirenelor și al bombelor. Au reușit să-și păstreze calmul, s-au adăpostit în buncărul apartamentului în care sunt cazate și așteaptă vești bune din partea autorităților locale. Cele două prietene se află în Tel Aviv, unde au petrecut câteva zile de relaxare. Artistele aveau în plan să meargă la concertul lui Bruno Mars și să viziteze Orașul Sfânt.

„Ne-am trezit cu sirenele peste tot și de 3 ore auzim bombe. Bubuie în aer din câteva minute în câteva minute. E foarte ciudată senzația. Doamne! E o energie foarte ciudată în Tel Aviv. Nu sunt oameni aproape deloc pe stradă, sunt 3-4 oameni care merg și ei, probabil, spre case. Nu se mai aud bubuieli de aproape o oră. Deocamdată e liniște și pace. Să vedem ce se întâmplă de acum în colo. Să sperăm că totul va fi bine”, a scris Raluka pe Instagram.

„Nu știm dacă racheta sau bomba, ce a fost ea, a avut explozie în cer sau pe pământ. Aici nu se vede nimic că arde sau fum. Am crezut că la ei e o chestie care se întâmplă mai des, dar am aflat acum, în ultima oră, că asta nu e o chestie comună. Ce s-a întâmplat azi, nu s-a mai întâmplat niciodată în Israel. Nu știu cum am nimerit fix noi în momentul ăsta”, a spus Ana Baniciu, prietentă cu Raluka.