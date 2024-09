Am făcut calculul. Câți bani au primit Andrei Ursu și iubitul lui, pentru cele 3 săptămâni la Asia Express de la Antena 1

Andrei Ursu și Vlad Condurache au spus adio emisiunii Asia Express! Cântărețul și iubitul lui au dat tot ce au avut mai bun în timpul show-ului și au încercat să ajungă cât mai departe. A fost ultima echipă care a ajuns la Irina Fodor, din ediția de miercuri seara, așa că au părăsit și competiția. N-au plecat cu buzunarele goale, ci cu o sumă frumușică!

Andrei Ursu și Vlad Condurache au fost eliminați din emisiunea Asia Express, în ediția de miercuri seara. Echipa acestora a ajuns ultima la Irina Fodor, iar din păcate și-au pierdut locul în competiție. Cântărețul și iubitul său și-au dorit să ajungă cât mai departe, spre Marea Finală, însă din păcate n-au reușit deși au tot ce au avut mai bun.

CITEȘTE ȘI: Scandal la Asia Express 2024: „Ca la o zdreanță!” Anca Țurcașiu o face praf pe iubita lui Victor Slav

„Știam că am ajuns ultimii, am dat to ce am putut. Noi ne-am distrat teribil până acest moment. Nu am niciun regret. Nu mai vreau să zic de ghinioane că e penibil. Sunt foarte bucuros că suntem împreună, că v-am întâlnit pe toți. Dacă nu o să mai fim în competiție, asta e, noi am încercat. Sfatul nostru e să nu uitați de valorile și principiile voastre, să vă păstrați verticalitatea!”, a ținut să spună Andrei Ursu.