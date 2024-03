Am făcut calculul complet! Câți bani a primit Cătălin Moroșanu pentru cele 7 săptămâni la Survivor All Stars de la Pro TV

În ediția de joi, 29 februarie 2024, Cătălin Moroșanu a părăsit competiția Survivor All Stars 2024. Faimosul a fost nominalizat pentru eliminare și s-a duelat cu adversarul său – Cătălin Zmărăndescu. Am făcut calcului complet și am aflat câți bani ar urma să primească fostul luptător K1 pentru cele 7 săptămâni petrecute în competiția de la Pro TV.

Joi, 29 februarie 2024, echipa Faimoșilor a rămas cu un membru în minus. Jocul de imunitate a fost câștigat de Războinici, ceea ce a însemnat un nou duel eliminatoriu în echipa roșie. Faimoșii au pus la cale o strategie și au căzut de comun acord ca cei nominalizat să fie Cătălin Zmărăndescu și Cătălin Moroșanu – cei mai slabi concurenți de pe traseu. Astfel, cei doi s-au luptat în duelul eliminatori, iar fostul luptător K1 a pierdut în fața colegului său.

Câți bani primește Cătălin Moroșanu pentru cele 7 săptămâni petrecute la Survivor All Stars

Conform surselor CANCAN.RO, Cătălin Moroșanu este remunerat cu 5.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în jungla din Republica Dominicană. Astfel, având în vedere că fostul luptător a fost eliminat în stage-ul 7 al competiției – adică a petrecut 7 săptămâni la Survivor (7 x 5.000), Faimosul ar urma să primească 35.000 de euro.

După a 6-a probă de imunitate pierdută de către echipa roșie, Cătălin Moroșanu a clacat. Faimosul și-a exprimat frustrarea și a mărturisit că, deși a fost tot timpul cu gândul la victorie, nu poate ține pasul cu Războinicii și simte că se face de râs în fața echipei și a telespectatorilor.

„Nu mai suport înfrângerea. Statisticile vorbesc. 6-1 la imunități. Căutăm motive. Sunt foarte supărat pentru că îmi dau seama că nu pot să țin pasul cu Războinicii, mă fac de râs. Mereu am fost cu gândul să înving”a spus Moroșanu.

Dublă eliminarea la Survivor All Stars de la Pro TV

Înainte de duelul eliminatoriu – dintre Cătălin Zmărăndescu și Cătălin Moroșanu- Daniel Pavel a făcut un anunț important. Mai exact, Jador a primit vestea că este descalificat de la Survivor All Stars 2024. Acesta a fost penalizat din cauza unor ieșiri necontrolate pe care le-a avut în tabăra Faimoșilor, comportament care nu a rămas fără urmări. Totodată, așa cum CANCAN.RO a dezvăluit – în urmă cu doar două zile, pe lângă eliminarea celor doi Faimoși, Jorge a fost și el descalificat. În urma unei accidentări suferite pe traseu, cântărețul nu a mai fost apt pentru a intra în probe. În cele din urmă, medicii l-au trimis acasă – vezi AICI articolul complet.