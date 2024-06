Am făcut calculul complet. Ce pensie vor primi, după recalculare, românii care au muncit între 25 și 30 de ani

Toți pensionarii așteaptă cu sufletul la gură momentul recalculării! Autoritățile susțineau că pensiile românilor vor crește, în special cele minime, nicidecum nu vor scădea. Mulți sunt curioși ce sumă li se va adăuga la venitul lunar pe care-l primesc din partea statului, însă puțini știu că și-l pot calcula singuri. Există o formulă de calcul prin care orice vârstnic poate afla ce pensie ar lua după recalculare. Spre exemplu, câți bani vor primi românii care au muncit între 25 și 30 de ani?

Recalcularea pensiilor este programată pe data de 1 septembrie 2024. Sunt peste cinci milioane de pensionari acum în România, iar 60% dintre aceștia vor primi bani în plus din septembrie. Unele pensii vor crește mai mult, altele mai puțin. Pensiile minime sunt cele vizate pentru creștere începând din septembrie.

Ei bine, acest lucru se va face prin anumite puncte de stabilitate, așa cum prevede noua lege a pensiilor. Concret, vor conta mult anii de muncă lucrați: cu cât sunt mai mulți, cu atât mai bine.

Ce pensie va avea un român care a muncit 25 de ani

Spre exemplu, un român care a muncit 25 de ani în viața lui și a avut un salariu de 2000 de lei, iar acum urmează să iasă la pensie, va primi de la stat de 1300 de lei. Iată cum am calculat! Potrivit legii „punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”.

Venitul brut lunar care se ia în calcul este de 6.789 de lei. Se împarte salariul lunar brut obținut la 6.789 și rezultă punctajul lunar. La acesta se vor adăuga punctele aferente fiecăreia din cele 12 luni și se va împarți la 12. Un salariu net de 2000 de lei înseamnă 3550 brut. Se va împărți la suma de 6.789, iar rezultatul este de 0,52 puncte. Valoarea punctului de pensie este 81 de lei. Adică, în cazul în care un vârstnic are 25 de ani de vechime, pe un salariu de 2000 de lei net, atunci pensia lui va fi: 25 de ani X 0,52 X 81 de lei, adică 1300 de lei lunar.

Cum se dau punctele de stabilitate

Punctele de stabilitate se oferă pentru cei care au muncit între 25-30 de ani: 0,5 puncte pe an. Punctele cresc odată cu perioada. Adică pentru 30-35 de ani sunt oferite 0,75 puncte și pentru cei care au lucrat timp mai bine de 35 de ani există un punct suplimentar.

Punctele de stabilitate se dau celor care au muncit mai mult de 25 de ani. Adică, 0,50 puncte pentru fiecare an din intervalul 26 – 30 de muncă. Se dau 0,75 puncte/an pentru cei care au muncit între 31-35 de ani inclusiv. Se da un punct/an pentru cei care au muncit între 36-40 de ani.

Pe lângă aceste puncte, se adaugă și 0,25 de puncte pentru fiecare an la grupa a II-a de muncă (asta înseamnă 20 de lei în plus pe an) și 0,5 puncte pentru fiecare an la grupa I de muncă (adică 40 de lei în plus la pensie), notează TVR.

Cum se calculează pensia

Există o formulă de calcul pe care oricine o poate face, pentru a vedea ce pensie urmează să aibă:

Pensia = VPR (valoarea punctului de referință) x Numărul total de puncte.

VPR = 81 lei

Număr total de puncte al pensionarului = punctele de contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate si necontributive.