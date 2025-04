Ema Uta o face praf pe Babs și dezvăluie o discuție intimă. Alex Bodi, subiectul principal

Protagoniștii celui mai recent scandal din showbizul românesc sunt nimeni alții decât Alex Bodi, Ema Uta și Claudia Iosif (alias Babs), fosta iubită a lui Dorian Popa. Cândva prietene, make-up artista și fosta iubită a influencerului ”Hâtz, Johnule”, cele două au ajuns din nou la cuțite. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cele două, dar și care ar fi fost ”sămânța” de scandal. Ema Uta a clarificat tot!

Relația de prietenie dintre Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa și Ema Uta s-a stins în vara anului trecut. La vremea respectivă, cele două nu au dorit să ofere prea multe detalii despre motivele care au stat la baza rupturii. Ei bine, recent, subiectul a fost reaprins, atunci când make-up artista le-a împărtășit fanilor ca a machiat-o pe actuala iubită a lui Dorian Popa.

Ema Uta: ”Noi nu mai suntem prietene de mult”

Reacțiile utilizatorilor de pe social media nu au întârziat să apară, diva fiind acuzată de trădare: „Ai fost prietenă bună cu Babs și acum îi machiezi actuala fostului ei, asta denotă ce fel de persoană ești”, a scris un internaut în secțiunea de comentarii a postării făcute de Ema Uta.

În apărarea sa, Ema Uta nu a lăsat lucrurile așa și i-a răspuns utilizatoarei: „Păi vezi că după ce m-am despărțit de fostu’ acu’ 10 luni (și nu în condiții tocmai prietenoase după un live plin de injurii și minciuni), s-a apucat să îi croșeteze haine și să îl îmbrace”. Acuzațiile nu au rămas fără ecou. Recent, sursele CANCAN.RO au făcut dezvăluiri exclusive despre motivele care ar fi dus la destrămarea prieteniei dintre cele două – citește AICI.

Între timp, Ema Uta și-a readus aminte de alte acuzații pe care Babs le-ar fi făcut în timpul relației sale cu Alex Bodi. Make-up artista a decis să pună capăt tuturor zvonurilor și speculațiilor apărute în ultima perioadă în spațiul public – referitoare la felul agresiv cu care Alex Bodi ar fi tratat-o în timpul relației lor de iubire.

Odată cu reaprinderea scandalului dintre cele două, make-up artista a dezvăluit detalii intime din conversațiile pe care le avea cu fosta sa prietenă. Confesiunea are legătură cu modul agresiv în care Alex Bodi s-ar fi purtat cu ea, speculații pe care le-a negat cu toată convingerea. Ema Uta și-a adus aminte momentul în care Babs i-ar fi spus că nu îi pasă cum se comportă afaceristul cu ea și că din partea ei poate să o bată cât vrea.

”La ce fel de înțepături te referi? Comentariul meu de pe Instagram? Alea nu sunt înțepături. Eu doar am spus un adevăr pe care îl cunoaște toată lumea. Au fost publice tag-urile dintre cei doi. Eu nu am nimic de zis mai mult decât ce am spus în acel comentariu. Noi nu mai suntem prietene de mult. Nu m-am trezit într-o zi hotărâtă să înțep. Eu doar am clarificat o posibilă confuzie care putea fi în ceea ce privește prietenia mea cu ea.

La ce a zis ea, eu voi răspunde în felul următor. Ți-a menționat că dorește la toată lumea numai bine? Ce drăguț, de apreciat această replică matură și discretă, dar când îmi dorea că din partea ei poate să mă și rupă cu bătaia Bodi, a uitat? Atenție, să nu se interpreteze că Bodi nu a dat în mine vreodată. Că nu a fost vorba de așa ceva, niciodată. Ea doar s-a exprimat cum ți-am spus”, a reacționat Ema Uta, pentru Fanatik.