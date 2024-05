Guvernul pregătește o măsură de impact pentru sistemul pensiilor. Anunțul făcut de Marcel Ciolacu îi vizează pe toți pensionarii

Guvernul pregătește o măsură de impact care va afecta toți pensionarii din România! Aceasta va intra în vigoare o dată cu recalcularea pensiilor. Anunțul a fost făcut chiar de premierul Marcel Ciolacu. Iată ce îi așteaptă pe pensionarii români!

Prim-ministrul Marcel Ciolacu a precizat că trebuie gândit un nou plafon pentru impozitarea pensiilor. Motivul pentru care s-ar ajunge la această reformă este acela că plafonul de 2000 de lei nu mai este de actualitate ținând cont de contextul în care costul vieții a crescut.

De asemenea, Marius Budăi, fostul ministru al Muncii, a subliniat faptul că se efectuează analize pentru conceperea unui nou mecanism de impozitare a pensiilor, în așa fel încât la final, pensionarii să rămână cu mai mulți bani în mână.

Marius Budăi a declarat că în aceste momente se încearcă găsirea unui sistem prin care să fie protejați pensionarii cu venituri mici. Această măsură va fi aplicată începând cu data de 1 septembrie 2024, o dată cu virarea pensiilor recalculate.

„Dacă pragul de impozitare ar crește cu 100 de lei, angajatul rămâne doar cu 10 lei în plus, și aici este, de fapt, problema. Pentru că noi trebuie să discutăm, așa cum a spus și premierul României, trebuie să apărăm puterea de cumpărare a celor cu pensiile mici, și aici trebuie un alt mecanism, nu neapărat mărirea pragului.

Nu aș spune neapărat mărirea pragului, pentru că nu vreau să introduc această ipoteză, nici premierul nu a introdus și nu vreau să introduc această speranță, sau această informație în spațiul public despre mărirea pragului, un mecanism prin care să conservăm puterea de cumpărare a celor cu pensii mici, mecanism care ne dorim să fie introdus odată cu recalcularea de la 1 septembrie, conform legii în vigoare, recalculare care cu siguranță se va întâmpla.

De altfel, ați văzut și preocuparea noastră pentru cei cu salariile mici, nu doar pentru cei cu pensiile mici. Și acolo, conform acelei directive, și aici nu am ce să fac.

Trebuie să reamintesc de noiembrie 2021 când am avut, pentru a doua oară, onoarea să fiu într-un Guvern al României, am găsit pe o guvernare strict de dreapta un punct de vedere negativ cu privire la aprobarea directivei cu salariul minim european. Am reușit atunci, alături de premierul Marcel Ciolacu, am discutat în coaliție și am reușit să lămurim coaliția întreagă astfel încât astăzi aveam acea directivă și se va transforma în lege și în România”, a dezvăluit Marius Budăi, la Antena 3 CNN.