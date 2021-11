Denise Iacobescu este, mereu, o apariție plină de viață, plină de tinerețe, se poate spune, chiar dacă a bifat, deja, 53 de primăveri. Face sport, e atentă la ce mănâncă, în plus, ”Mama Natură” i-a oferit aproape totul. Nu are iubit, deși multe ”capete încoronate” roiesc pe lângă ea, dar își croiește drumul drept, sigur și frumos pentru sufletul ei. CANCAN.RO a surprins-o, zilele trecute, la o plimbare prin parc, alături de un amic și o amică. Iar imaginile pe care vi le prezentăm, în exclusivitate, sunt savuroase.

Voioasă, cu nelipsitul zâmbet pe buze și într-o continuă mișcare! Așa au descoperit-o paparazzii CANCAN.RO pe Denise Iacobescu, zilele trecute, când frigul și-a lăsat ”biciul” din mână și i-a dat voie căldurii să-și consume ultimele picături de bucurie din acest an. Mama Antoniei s-a echipat sport, cu pantaloni subțiri, vernil, un tricou negru, iar la bluza cu care a ieșit din casă a renunțat, legând-o în jurul șoldurilor. A purta adidași, iar ținuta a accesorizat-o cu ochelari.

Denise Iacobescu, plimbare în parc, în anotimpul ei preferat

După ea au apărut un amic și o amică. Tot sport îmbrăcați, semn că cei trei prieteni și-au creionat ca temă pe acea zi plimbarea. Doi căței au tras după ele Denise și prietena ei, două patrupede micuțe și drăgălașe. ”Am scos cățeii afară”, avea să spună mama Antoniei, contactată de CANCAN.RO. Și nu numai acesta a fost scopul ”dezertării” din locuințe. O tură de parc a fost „itinerariul major” pe care și-l propuseseră.

Motivele? Tot Denise avea să le dezvăluie într-o zi din anotimpul ei preferat, dar când soarele mai are un cuvânt de spus.

”Eram cu un amic și o amică, ne plimbam cățeii. A fost o plimbare, am fost în parc, am profitat de vreme. Era cald, frumos afară, eram în tricou, cu bluza aia legată de mijloc… Ne-am distrat, am profitat, așa, de zilele frumoase de toamnă. E anotimpul meu preferat”, a comentat Denise Iacobescu.

