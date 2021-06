Am fost la RDW și ne-a plăcut. Picturi murale, instalații și expoziții de neratat pe care trebuie să le vizitezi

Dacă nu știti ce să mai faceți în timpul liber și nici nu vreți să așteptați weekend-ul să profitați de străzile pietonale din capitală, venim în întâmpinarea voastră cu o serie de propuneri de expoziții și instalații care să vă facă să ieșiți în oraș chiar și în cursul săptămânii.

Ca în fiecare an, în această perioadă, Bucureștiul devine centrul industriei creative românești, care abundă în expoziții, instalații și activări în tot orașul. Ediția de anul acesta a celui mai mare festival creativ din România se desfășoară până în 13 iunie, la Combinatul Fondului Plastic și în spațiile partenere din București. Reunite sub tema #Together, expozițiile și instalațiile pregătite de organizatori sunt destinația ideală pentru o dupa-amiază relaxantă în oraș. Și da, o parte dintre acestea se întâmplă în aer liber.

Cu o paletă atât de largă de opțiuni la dispoziție, aveți însă toate șansele să ratați proiecte care fie v-au scăpat din vedere, fie nici nu știți că fac parte din circuitul RDW de anul acesta. De aceea, vă invităm să descoperiți mai jos ce ne-a atras atenția la această ediție.

Art for Air – picturi murale realizate de artistul Obie Platon cu vopseluri inovatoare Airlite

Experiența RDW de anul acesta a început dintr-o întâmplare, în timpul unei plimbări prin centrul capitalei, mai exact prin Piața Victoriei. Ne-a atras atenția o roată imensă, amplasată în fața clădirii din Bulevardul Aviatorilor 8A, RDW Design House.

O adevărată explozie de culoare, muralul este realizat, în mod inedit, pe o roată de mari dimensiuni. Evident că după ce am fotografiat-o din toate unghiurile, am intrat în clădire pentru a afla mai multe.

Așa am descoperit că lucrarea este realizată de Obie Platon, unul dintre cei mai renumiți artiști stradali din România, cunoscut și apreciat și în străinătate, și faptul că pentru acest mural artistul a folosit vopseluri inovatoare Airlite, prietenoase cu mediul. Surpriza a fost și mai mare când am aflat că pe Matei Millo nr. 9, același artist a realizat un mural de 35mp, cu același tip de vopsea și că ambele murale fac parte din proiectul Art for Air, inițiat de RDW și susținut de IQOS. Pentru că aveam destul timp la dispoziție, am pornit spre muralul de mari dimensiuni. Dar nu înainte de a vizita și expoziția din interiorul RDW Design House – Design Flags – care reunește mai multe expoziții internaționale de design din Spania, Suedia și Italia (neapărat de văzut și aceastea!).

Muralul din Matei Millo surprinde nu doar prin execuție, dar și prin ideea care stă la baza lucrării. Ca orice lucrare a artistului Obie Platon, și aceasta este definită de o avalanșă de culori și detalii variate, care nu te lasă să-ți desprinzi ochii de pe ea.

Expozițiile de la Combinatul Fondului Plastic și de la Muzeul Național de Artă al României

Reprezintă spațiul central al festivalului, unde poți vedea o mulțime de proiecte, printre care: RDW Selection la Galeria Senat, Stradal by LDC la Una Galeria, instalațiile IQOS WORLD – Network of Emotions by Adrian Damian, RDW Open Air by Zeppelin Design sau PoP-Up store by Room21 și multe altele. Avantajul este că se află toate la un loc și că beneficiază și de un spațiu exterior unde te poți aduna după ce parcurgi secțiuni ale expoziției și te poți bucura de un cocktail afară.

De asemenea, până pe 27 iunie, la MNAR, sunteți invitați să descoperiți traiectoria creativă a cinci dintre cele mai prolifice studiouri de design de produs din România, prin care este evidențiată contribuția acestora la conturarea scenei locale de design contemporan, a cărei dezvoltare își propune să o prezinte. #ShapingDesignTogether featuring: Agnes Lukacs / Dare to Rug / Dragos Motica Studio & ASKIA Furniture / Radu Abraham / Stardust Architects. Expoziția face o călătorie prin proiecte de design din ultimii 9 ani și, în cadrul acesteia, peste 40 de proiecte pot fi admirate la MNAR până pe 27 iunie.

IQOS World – Network of Emotions – o instalație fascinantă care ne-a pus pe gânduri

Cu siguranță în topul preferințelor noastre este această instalație care ne-a cucerit pe loc, prin efectul multisenzorial pe care îl are asupra vizitatorilor. După ce treci de culoarul care te conduce spre instalație, descoperi un spațiu complet diferit de cel din care ai venit. Mirosul copacilor reali, zgomotul produs de apa care curge ca și cum este acolo dintotdeauna, efectele luminilor și al sunetelor te transportă într-o altă lume. O lume în care atingerea unui copac generează reacții în lanț în interiorul instalației, care se reflectă în efectele luminilor și arată vizitatorului că în acel spațiu toți suntem conectați. Instalația este o invitație într-o lume care ne arată emoțiile dintre noi, ilustrate prin legăturile atât de bine înrădăcinate ale copacilor.

Dacă vă doriți ca, timp de câteva minute, să vă simțiți într-o altă lume, mai frumoasă, mai colorată și viu conectată, trebuie neapărat să vizitați această instalație. Chiar și dacă trebuie să așteptați la coadă.

Pentru mai multe informații despre programul RDW 2021, accesați website-ul romaniandesignweek.ro. Accesul la instalația IQOS World – Network of Emotions și în RDW Design House este permis exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani.