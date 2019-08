CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, fotografii incendiare cu dansatoarea care l-a înnebunit pe Florin Călinescu la ”Românii au talent”. Una dintre cele mai senzuale prezențe din showbiz-ul românesc a fost protagonista unui shooting provocator. Atenție, conținut dedicat adulților! (CITEȘTE ȘI: S-AU ÎMPUȘCAT ÎN FAȚA UNUI CLUB CELEBRU DIN MAMAIA + A TRECUT CU BMW-UL PESTE CAPUL UNUIA DINTRE SCANDALAGII)

Denisa Despa a fost în centrul unei ședințe foțo de-a dreptul năucitoare. Prin intermediul celebrei adrese pont@cancan.ro, site-ul nr.1 din România a intrat în posesia unor fotografii intime care o au în prim-plan pe celebra dansatoare care l-a înnebunit pe Florin Călinescu la "Românii au talent".

Renumita dansatoare a dat dovadă, încă o dată, că este lipsită de orice fel de inhibiție și s-a lăsat fotografiată într-o lenjerie intimă care-i scotea în evidență formele senzuale. Ca o adevărată profesionistă, Denisa Despa s-a jucat cu aparatul de fotografiat și s-a lăsat imortalizată în cele mai incitante poziții. Tânăra a pozat într-o lenjerie intimă extrem de transparentă și a lăsat la vedere "bijuteriile" ce par să fie opera unui medic estetician. Cu siguranță, rezultatul ședinței foto va fi savurat pe deplin de toți reprezentanții sexului tare.

L-a pus pe gânduri pe Florin Călinescu

În urmă cu câteva luni, Florin Călinescu a trecut prin momente… dificile. Actorul a fost nevoit să își pună ochelarii pentru a urmări cu atenție sporită prestația artistico-erotică a dansatoarei Denisa Despa.

Senzuala dansatoare a venit cu un număr de dans provocator. Îmbrăcată foarte sumar, Denisa a demonstrat că are un control fantastic al mușchilor, executând câteva mișcări de dans inclusiv cu sânii, motiv suficient pentru ca Florin Călinescu să-și pună ochelarii.

”Parcă ești de la circa 14… Gazați-o, culcați-o la pământ! Încătușați-o! Distrugeți-i viitorul! După ce că mai avem vreo două-trei în țară… Ne-au tăiat pădurile, ne-au vândut fabricile, au privatizat tot… Au mai rămas Zamolxe, Babele și ea! Scumpa mea, mă plictisesc aici: cu viori, cu dansatori, cu coruri, cu tot felul de echilibristice… Of, dacă te-ai sublima într-o sticluță mică, ca-n Aladdin, să frec puțin și să spui: Da, stăpâne! Sunt aici! Îndeplinește-mi orice dorință!… De-o lună am scris textul ăsta și n-aveam cui să i-l spun”, a comentat Florin Călinescu.

