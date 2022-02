„Am văzut fiecare ce-i poate pielea celuilalt” Cum întrețin Irina și Răzvan Fodor flacăra iubirii

Irina Fodor vorbește despre relația pe care o are cu Răzvan. Prezentatoarea de la Antena 1 dezvăluie metoda pe care au găsit-o pentru ca flacăra iubirii să nu se stingă, ba chiar să ardă din ce în ce mai tare.

În 2007, Răzvan Fodor și Irina începeau o frumoasă poveste de dragoste, iar în 2010 își uneau destinele. Viața de familie și-au ținut-o multă vreme departe de ochii curioșilor însă, de când au revenit în atenția producătorilor TV, au ajuns un model pentru foarte multe cupluri.

Cum întrețin Irina și Răzvan flacăra iubirii

Se iubesc și reușesc să depășească orice obstacol cu zâmbetul pe buze. Recent, prezentatoarea a dezvăluit cum au reușit să mențină flacăra iubirii aprinsă timp de 14 ani.

„În 14 ani nu s-a schimbat nimic, ne iubim la fel, râdem la fel unul cu altul, suntem aceiaşi parteneri de când ne ştim şi până acum. E greu să nu simţi schimbări dacă ele există. Dar nu s-a pus niciodată problema.

Încrederea se construieşte în timp. Pentru că am văzut fiecare ce-i poate pielea celuilalt. Şi ce e prioritar pentru fiecare dintre noi. S-a nimerit aşa, să ne potrivim, iar nucleul ăsta pe care am reuşit să-l formăm să fie cel mai important pentru fiecare în parte”, a declarat Irina Fodor pentru OK! Magazine

