Amalia Enache a vorbit despre al doilea copil: “Există resurse de iubit“

Amalia Enache se declară o femeie împlinită, se bucură în fiecare zi de fetița ei, însă nu ar exclude să îi mai facă o surioară sau un frățior Almei, ca să crească împreună și să se ajute mai târziu în viață, alteori… simte că micuța îi e suficientă și că nu e deloc momentul pentru al doilea copil.

„Câteodată îmi doresc, câteodată nu-mi doresc. Încă sunt indecisă. Când ai scăpat de scutece și a trecut toată perioada, să o iei din nou de la capăt? Dacă mă gândesc la relația dintre mine și fratele meu, aș vrea și Alma să aibă pe cineva așa și apoi, simt că undeva în mine există resurse de luat de la capăt și de iubit, dar parcă nu chiar acum!”, a mărturisit, pentru Libertatea, Amalia Enache.

A crezut că va muri precum mama ei

Amalia Enache și-a pierdut mama în urma unei lungi suferințe provocată de cancer și a crezut că își va găsi sfârșitul la fel ca ea. S-a liniștit abia după ce a făcut testul.

"Când medicul îmi explicase la telefon care este starea mamei mele (n.r. cancer ovarian în stadiul 4), a fost ca şi când mi-ar fi zis că a murit deja într-un accident. Nu mi-a lăsat nici cea mai mică speranţă. Cancerul părea până atunci una dintre acele ameninţări care li se întâmplă doar altora. Mama avea 58 de ani, mergea la serviciu, fuseserăm în două vacanţe în străinătate în acel an, primele ieşiri din ţară pentru ea, părea într-o formă dintre cele mai bune", spune Amalia Enache, pentru click.ro.

Atunci, Amalia a început să se informeze, de teamă să nu aibă soarta celei care i-a dat viață.

“Era în urmă cu 10 ani şi în România nu se putea încă face testarea genetică. Apoi, mi s-a părut prea scump şi complicat de trimis în străinătate. 10 ani am trăit nu cu această spaimă, nu, ci cu certitudinea că acesta îmi era destinul. Am văzut la mama mea galopul spre final, chinul, neputinţa medicilor. Am văzut moartea în forma ei cea mai insinuoasă şi perfidă şi necruţătoare. Mereu cu gândul că poate este pur şi simplu o fatalitate cu care nu ai cum să lupţi”, a dezvăluit prezentatoarea PRO TV.