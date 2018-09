Amalia Enache a povestit o experienţă înfricoşătoare pe care a trăit-o în Brazilia. A fost nevoită atunci să treacă printr-un faimos cartier al traficanților de droguri.

„Există tentaţia foarte mare să ajungi în Santa Teresa, care este un cartier foarte boem, mai departe de plajă, unde seara sunt barurile şi pub-urile şi toate arată extraordinar. Doar că drumul trebuie să fii foarte atent cum îl faci. În Brazilia, Google Maps îţi identifică drumul cel mai scurt, nu are cum să identifice că sunt pericole pe acel drum. Şi e foarte indicat să nu mergi după Google Maps, sunt şi avertismente, pentru că te poate băga să ajungi dintr-o parte în alta prin favele, te trezeşti în toiul nopţii undeva unde nu ţi-ai dori. Din păcate, eu am păţit-o”, a povestit Amalia Enache, potrivit Libertatea.ro.

Santa Teresa este una dintre atracţiile oraşului Rio de Janeiro. Dar, o parte din drumurile care duc spre acest cartier trec prin favelas, iar turiştii care folosesc aplicaţii mobile de orientare riscă să nimerească fix în astfel de zone, aşa cum a păţit Amalia Enache.

„Veneam din Santa Teresa, noaptea, târziu, de unde se vede tot Rio şi ne întorceam în zona noastră de plajă şi GPS-ul ne-a băgat pe un drum fără întoarcere, îngust, pentru o singură maşină. Începe să coboare şi de-odată, de jur împrejur, toţi oamenii în stradă, cum trăiesc ei, cu foarte mulţi copii, toată lumea se uita la noi ca la nişte ciudaţi. Nu aveam ce să căutăm acolo! Mi-a bătut inima foarte tare până când am ajuns jos, dar nu există drum de întoarcere. E foarte abrupt şi nu e deloc o glumă. Niciunul dintre noi nu aveam mijloace, dacă se întâmpla ceva… Nu aveam ce să căutăm acolo. Categoric! Îi vedeam că se uită la noi ca la nişte nebuni, cu toţii. Acum mă bucur că am ajuns din întâmplare, pentru că am văzut cu ochii mei atmosfera de acolo, pentru că sunt jurnalist şi vreau să văd cum trăiesc oamenii, nu sunt genul să merg la un „all-inclusive” şi să stau pe plajă. Dar există o limită foarte clară. În Brazilia e bine să rămâi în zonele protejate, în zonele unde sunt ceilalţi turişti”, a povestit Amalia Enache.