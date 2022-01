Amalia Năstase, schimbare radicală! Cum arată în prezent fosta soţie a lui Ilie Năstase

Amalia Năstase a povestit pe reţelele de socializare faptul că are din nou probleme cu kilogramele. Din acest motiv, fosta soţie a lui Ilie Năstase a decis să se apuce din nou de dietă pentru a-și recupera silueta de altădată.

În doar 6 luni, vedeta în vârstă de 44 de ani și mamă a 3 copii minunați a scăpat de cele 32 de kilograme acumulate la ultima sarcină. Acest lucru se întâmpla anul trecut, însă de atunci, bruneta a mai trecut prin câteva schimbări.

Mai exact, fosta soţie a cunoscutului tenismen, se confruntă iar cu kilogramele în plus. Pe reţelele de socializare, Amalia Năstase a mărturisit că, în ultima perioadă de timp a luat în greutate. Aceasta s-a îngrășat 15 kilograme.

”Cumva faptul ca am reusit sa slabesc 30 de kg mi-a dat sentimentul ca pot si ma gandeam mereu ca oricum le pot da jos”

”In viata, fiecare decide ce prioritati are si fiecare trece prin perioade mai bune sau mai rele de-a lungul timpului. Eu trec prin perioadele rele tot cu zambetul pe buze, glumind mai mult, pentru ca daca iei totul prea in serios, nu mai e nici un haz si greul trece si mai greu. Acestea fiind spuse, am ras eu si am glumit vreo 7-8 luni in care am fost foarte stresata si am pus vreo 15 kg inapoi din cele pierdute acum trei ani. Azi a venit timpul sa zic la revedere obiceiurilor proaste care imi faceau stresul mai acceptabil si sa ma intorc la ceea ce trebuia sa fi fost prioritatea mea, sa nu mai pun la loc kilogramele pentru care am muncit mult sa le dau jos. Cumva faptul ca am reusit sa slabesc 30 de kg mi-a dat sentimentul ca pot si ma gandeam mereu ca oricum le pot da jos. Ceea ce voi si face ?”, a scris Amalia Năstase pe contul său de socializare.

În continuare, Amalia Năstase a vorbit despre dieta cu care speră să dea jos kilogramele acumulate.

”Astazi… am inceput o dieta personalizata de nutritie functionala cu diete customizate de catre Dr Ioana Berciu. Aceste diete sunt concepute in functie de nevoile fiecaruia, de la femei insarcinate pana la cei care au un stil de viata vegan, gluten free, keto, paleo, pt cei cu probleme digestive si balonare, pt boli autoimune sau boli inflamatorii si multe altele. Eu sunt foarte norocoasa de felul meu si de cate ori imi imaginez ceva, Universul mi le si pune cap la cap si le face posibile…. O sa pun poze cu ce mananc si ce analize mai fac, am facut deja multe ca sa vedem cum stau si o sa va mai spun si ce suplimente mai iau. Eu tin acum o dieta personalizata care are la baza principii Keto si nutritive functionala, dar vom mai schimba pe parcurs, in functie de rezultate”, a adăugat aceasta.

Sursă foto: Instagram