Amalia Năstase, la momentul adevărului. Cum a făcut primii bani fosta soție a lui Ilie Năstase + Ce a pățit ca angajată part-time

Amalia Năstase a dezvăluit care a fost primul ei job, dar și cu ce situație mai puțin plăcută s-a confruntat la momentul respectiv. Totodată, fosta soție a lui Ilie Năstase a vorbit și despre prima afacere pe care a demarat-o.

De-a lungul vieții, Amalia Năstase a trecut și situații stânjenitoare, dar din care a învățat enorm. Angajată part-time, fosta parteneră a lui “Nasty” habar nu avea să trimită un fax, lucru care i-a lăsat cu gura căscată pe cei care i-au oferit primul loc de muncă.

“Am zis să fac part-time job. Când am ajuns acolo mi s-a spus să trimit un fax. Am zis, poftim? În ce sens să îl trimit, să îl duc undeva? Nu, să îl trimiți. A, zic, păi eu nu știu să trimit un fax”, a povestit Amalia Năstase, potrivit Antena 3.

Amalia Năstase a câștigat primii bani în adolescență. “Făceam engleza cu niște copii la grădiniță”

În continuare, fosta soție a lui Ilie Năstase și-a amintit că primii bani i-a făcut când era adolescentă, când îi învăța pe copiii de grădiniță limba engleză. Ulterior, a început un business cu sampling de țigări, după care s-a angajat la o firmă de asigurări.

Cei mai mulți bani i-a câștigat, însă, cu afacerea pe care a avut-o cu Ilie Năstase, un lanț de fast-food pe care l-au deschis în Republica Moldova.

“Făceam engleza cu nişte copii la grădiniţă. Aveam vreo 18 ani, nu mai ştiu, 16. După aceea tot pe 18 ani am făcut sampling cu ţigări. Ăsta a fost cel mai bănos de la vremea aceea şi apoi m-am angajat la o companie de asigurări. Prima afacere mare pe care am făcut-o a fost licenţa unui lanţ de fast-food în Republica Moldova, cel mai cunoscut lanţ de fast-food”, a mai spus Amalia Năstase.