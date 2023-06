Isprăvile primului născut al viitorului rege Ferdinand I și al soției sale, principesa Maria, au debutat în timpul Primului Război Mondial cu o rușinoasă dezertare din armată și ilegalul mariaj cu Ioana Lambrino, determinând două renunțări la coroana României, neacceptate de către tatăl său.

Amanta secretă a regelui României

Cum pasiunuile sale carnale de nestăvilit se aflau întotdeauna prioritare, situația politică a țării devenise una șubredă, adesea dată pe mâinile unor facțiuni minoritare ale partidelor istorice. Apoi, a permis alcătuirea unei camarile corupte în preajma sa, sub patronajul “Duduii” Elena Lupescu. Anul 1940 a însemnat ciopârțirea României Mari, ca urmare a pactului dintre Germania și URSS, fapt cu efect devastator asupra reputației sale, oricum, “anatemizată” monarhic. A fost supranumit “Regele Playboy”, datorită numeroaselor relaţii pe care le-a avut şi, din cauza cărora, chiar a renunţat la tron. Poveştiile de iubire al lui Carol al II-lea rămân și azi un subiect care îi fascinează pe mulţi, fiind consemnate în istoria Casei Regale româneşti.

Carol al II-lea s-a născut la Sinaia, pe 15 octombrie 1893. Răsfăţat de toată lumea, micul prinţ semăna cu mama lui: pasional, energetic, inteligent. Deşi a fost crescut cu stricteţe de bunicul lui, Carol I, prinţul avea alte gânduri. Mult mai lumești.

Primul impuls al renunțării la tron

Întâia dragoste o trăieşte când se întoarce de la studiile militare: Ella Filitti, prietenă a surorii sale, Elisabeta. Pasiunea este atât de arzătoare, încât Carol chiar se gândeşte ce s-ar întâmpla dacă ar renunța la tron, idee pe care o scrie în însemnările sale: „Sufletul meu îşi aparţine pe de-a-ntregul. «Păsărica», mi-au trecut tot felul de gânduri nebuneşti prin minte. Că dac-aş rupe-o cu familia, pentru că aş avea puterea să-i părăsesc, tu ai putea deveni cu adevărat regina mea.Tu eşti pasiunea întregii mele vieţi.”, conform click.ro

O căsătorie în secret, dar anulată

Nu avea să fie, însă. Ella este exilată când se află despre idilă. Consecvent cu el însuși, Carol pune ochii pe o altă tânără, la un bal în anul 1913, care îl cucereşte rapid: Ioana Lambrino ( Zizi, Zucky sau Baby), o moldoveancă de origine evreiască, brunetă şi corpolentă, mică şi oacheşă, isteaţă şi încăpăţânată. Cei doi se căsătoresc în mare taină la Odessa, cinci ani mai târziu, în 1918. Familia regală este profund nemulțumită de alegerea lui Carol. Astfel, îl aduc la Iaşi, iar căsnicia este anulată. Totuși, în pofida acestui fapt, relația dintre cei doi a continuat. Ba, chiar au adus pe lume un fiu considerat ca ilegitim, Mircea Gregor Carol Lambrino.

De la Zizi, la Maria

Carol trece la șantaj, ameninţă cu sinuciderea, se împuşcă în picior şi trimite scrisori de abdicare care îi sunt respinse. Familia regală încearcă tot posibilul, de nenumărate ori, pentru a-l ţine departe de Zizi şi o află pe Maria Martini. În braţele căreia ușuraticul Carol se consolează vreme de trei ani. “Trebuie să ştii că, în această lume, nu soţiile sunt cele mai adorate, ci amantele”, îi declară încercat de filosofii erotice, Carol noii iubite. Dar totul ia sfârșit când fata rămâne însărcinată. I se găseşte un soţ, un anume Leonescu, care se afla în închisoare pentru falsiciarea unor cecuri. Este eliberat din temnță, însurat cu Maria, iar copilul născut, un băiat, este înregistrat sub numele de Leonescu.

Carol este trimis forțat într-o călătorie, în care o cunoaşte, din „întâmplare”, pe Elena a Greciei. Prinţul o place, dar prinţesei elene nu îi stârneşte aceaşi pasiune. Totuşi, se logodesc, iar în martie 1921 are loc nunta la Atena. În același an, vine pe lume Mihai, dar, fiindcă naşterea a fost una dificilă, Elenei i se interzice orice contact intim şi pleacă în țara natală.

“Duduia” Lupeasca sau cum să conduci un rege

Carol era iar singur, aşa că avea frâu liber spre alte cuceriri. Oferta era mare, iar aventurile erotice pe măsură. Urma o serie însemnată de ibovnice. Totuși, una îi cade cu tronc: Elena Lupescu, o evreică divorţată. Avea să-i influențeze destinul până la moarte. Una dintre cele mai comentate și controversate poveşti de iubire din istoria României începe în 1925. A fost un “coup de foudre” ( n.red-dragoste la prima vedere), un trăsnet, iar Elena devine regina neîncoronată a României. Până şi Elena recunoaşte că relaţia lui Carol cu Elena nu e un simplu flirt. Disperat, regele Ferdinand îî cere să renunţe la evreică. Fără niciun rezultat.

Iubirea dintre Carol şi Elena era atât de puternică, încât prinţul renunţă la tron, Se întâmpla în decembrie 1925. De această dată, tatăl său, Ferdinand, pus în fața unui fapt împlinit acceptă. Carol pleacă la Paris cu aleasa lui, sub numele de Carol Caraiman. unde duc, timp de patru ani, o viaţă liniştită. Doar dintr-un punct de verdure pentru veșnicul îndrăgostit.

Sfârșitul lamentabil al unei domnii

Prinţul, care abdicase în favoarea fiului său minor Mihai, revine în ţară, dă o lovitură de stat, în 1930 şi redevine rege. În timp ce amanta îşi face loc la cârma statului, nevasta se retrage. Carol şi Elena divorţează, în timp ce fosta soție, prinţesa Greciei, primeşte o sumă consistentă de bani şi îşi păstrează titlul de regină. Mihai rămânea înRomânia. Per total, Carol al II-lea a domnit între 8 iunie 1930 și 6 septembrie 1940. Spre sfârșitul anilor ’30, situația politică a României s-a deteriorat sub inflența factorilor externi, precum și a acțiunilor regelui. Drept urmare, în 1938 Carol instaurează dictatura regală, prin înlăturarea Constituției din 1923, desființând partidele politice. Le înlocuiește cu unul unic, patronat de el însuși, Frontul Renașterii Naționale.

În 1940, el şi Elena Lupescu fug din ţară, la presiunile lui Adolf Hitler. Se căsătoresc șapte ani mai târziu, în Brazilia. Apoi, s-au stabilit în Portugalia, la Estoril, până la moartea fostului rege, în 1953. La numai o săptămână de la moartea lui, Zizi Lambrino deceda în Franţa. Elena Lupescu a trăit 24 de ani din averea moştenită, după un lung și greu proces de partaj declanşat de către Mircea, fiul lui Zizi Lambrino.