Amantlâc incredibil! Celebra actriţă şi-a înţelat soţul chiar în noaptea nunţii. Ce i s-a întâmplat după mai bine de un deceniu

Demi Moore și-a dezvăluit povestea cutremurătoare în cartea sa – ,, Inside Out”. Celebra actriță a povestit despre cum s-a luptat cu dependența de substanțele interzise și a făcut dezvăluiri incediare despre cum și-a înșelat primul soț chiar în seara dinainte nunții sale.

În carte, actrița, în vârstă de 56 de ani, își amintește despre căsătoria ei furtunoasă cu muzicianul Freddy Moore, în vârstă de 69 de ani, și cum infidelitatea a forțat-o să se confrunte cu câteva adevăruri dure despre viața ei. În 1980, celebra actriță s-a căsătorit la vârsta de 18 ani și a avut o căsnicie de cinci ani, urmând ca în 1985 să treacă prin primul său divorț.

La doar 18 ani, Demi Moore a mărturisit că a încercat să-și saboteze propria căsnicie înainte de a începe, înșelându-l pe Freddy cu o seară înaintea nunții. Această dezvăluire cutremurătoare a împărțit fanii vedetei în două baricade și a generat controverse în jurul vieții personale ale ei, fiind aspru criticată de unii dintre admiratorii săi:

„Karma s-a întors, pentru că şi următorii ei soţi au înşelat-o”, au fost multe dintre comentariile pe care le-a primit vedeta.

Ce fel de soție a fost Demi Moore

Demi Moore vorbeşte în cartea sa de memorii, ,,Inside Out”, despre dramele prin care a trecut, dar mai ales despre mariajele pe care le-a avut şi cum au funcţionat ele, de fapt. Dacă actriţa, în vârstă de 56 de ani, povesteşte că a fost înşelată de Ashton Kutcher, vedeta mărturiseşte că și ea şi-a înşelat primul soţ, muzicianul Freddy Moore, chiar în noaptea dinaintea nunţii:

,,Cu o noapte înainte să ne căsătorim, în loc să lucrez la jurămintele mele, sunam un tip pe care îl întâlnisem pe un platou de filmare. M-am furișat de la petrecerea burlăcițelor și m-am dus la apartamentul lui.”, a scris Moore.

Astăzi, vedeta de la Hollywood nu este mândră de ceea ce a făcut în tinerețe, însă aceasta are o scuză. Demi Moore menționează că această perioadă a căsniciei a fost una delicată pentru ea, survenind după tragicul eveniment, în care tatăl ei, Danny Guynes, și-a luat viața:

,,Nu mă puteam confrunta cu ideea că mă căsătoresc pentru a uita de moartea tatălui meu. Am simţit că nu este loc să pun la îndoială ce am pus deja în mişcare. Nu puteam renunţa la această căsătorie, dar puteam să o sabotez”, a mărturisit actrița.

Demi Moore și Freddy s-au cunoscut pe când actrița avea 16 ani, iar Freddy era deja căsătorit cu Lucy:

,,Eram o adolescentă absorbită de sine, care nu fusese crescută cu mult respect pentru instituţia căsătoriei. M-am aruncat în viaţă cu Freddy. Şi, îmi pare rău să o spun, fără să mă gândesc prea mult la soţia lui”, a mai mărturisit ea în carte.

Citește și: ACTRIȚA DEMI MOORE A DEZVĂLUIT CĂ A FOST VIOLATĂ, AGRESORUL SPUNÂNDU-I CĂ MAMA EI A VÂNDUT-O

Cum s-au comportat următorii soți cu celebra actriță

După despărțirea de Freddy, Moore s-a căsătorit cu Bruce Willis în 1987, cu care are trei copii: Rumer, 31 de ani, Scout, 28 de ani, și Tallulah Belle, 25 de ani. Cuplul a divorțat în 2000, pentru că Demi Moore îl bănuia de infidelitate. Actrița era convinsă că Bruce are o amantă și devenise obsedată de căsnicia pe care o are. Așa a descoperit că relația lui Bruce cu actrița January Jones este mai mult decât suspectă și atunci a fost primul moment în care a simțit că roata i s-a întors.

Ulterior, Demi Moore a început să se întâlnească cu Ashton Kutcher în 2003. Într-un interviu, aceasta a vorbit deschis despre Kutcher, în vârstă de 46 de ani, și diferența lor de vârstă de 15 ani. Vedeta a precizat că relația lor s-a simțit ca ,,o revenire”, ,,ca și cum aș putea să mă întorc în timp și să experimentez cum este să fii tânără, mult mai mult decât am putut să o experimentez când aveam douăzeci de ani”.

Chiar dacă păreau fericiți, adesea au apărut zvonuri în care Kutcher o înșela pe Demi Moore cu diferite domnișoare. Mai mult decât atât, o americancă din Los Angeles, pe atunci în vârstă de 21 de ani, a susținut public, conform cotidianului The Sun, că se întâlnește pe ascuns cu actorul în vârstă de 46 de ani.

Citește și: DEMI MOORE, ÎN COSTUM DE BAIE LA 60 DE ANI! FOTOGRAFIA CU CARE ACTRIȚA A ÎNCINS INTERNETUL: „TIMPUL NU STĂ PE LOC”

FOTO: Hepta