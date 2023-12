Ambulanța, în fața casei lui Mădălin Ionescu și a Cristinei Șișcanu, acum un an. De ce prezentatorul de la Metropola Tv a ținut secret episodul

Formează un cuplu de peste 10 ani și își țin la curent prietenii virtuali, dar și telespectatorii, cu diverse activități pe care le întreprind. Totuși, există și episoade mai puțin cunoscute din familia lui Mădălin Ionescu și a Cristinei Șișcanu. În urmă cu un an, ambulanța s-a prezentat în fața casei lor, după ce soția prezentatorului TV s-a confruntat cu probleme de sănătate. Detaliile se află mai jos, în articol.

Cristina Șișcanu a fost criticată de mai multe ori pe rețelele de socializare pentru diverse decizii pe care le-a luat. Însă, puțini știu un episod trăit de soția lui Mădălin Ionescu, în urmă cu un an. Atunci, Cristina Șișcanu s-a confruntat cu stări de rău, motiv pentru care a fost chemată ambulanța.

Când fiul lor, Filip, a împlinit vârsta de 20 de ani, familia a preferat să comande câteva preparate, pentru a sărbători. A fost criticată pentru că nu ar fi ales să gătească acasă. Însă, a povestit un episod neștiut, trăit în urmă cu un an, când a luat parte la pomana porcului. A acuzat stări de rău. Detaliile se regăsesc în continuare, în articol.

A luat parte la pomana porcului, în urmă cu un an, și a fost nevoită să cheme salvarea, pentru că acuzase stări de rău. De altfel, a răspuns și celor „răutăcioși”, mărturisind că gătește alături de fiica ei, Petra. Totodată, preferă să petreacă mai mult timp alături de cei mici, și mai puțin în bucătărie, mărturisind că nu are „nevoie de validarea nimănui”.

„Evident, s-au autosesizat partea aceea de «hate» cu privire la faptul că am comandat de mâncare la petrecerea lui Filip. Nu am gătit pentru 15 persoane și cum de nu am pus eu mâna să gătesc și de ce comand mâncare. Oameni buni, e frumos să gătești, dar depinde cum. Să gătești oale și să le trântești invitaților nu mi se pare mare șmecherie, pe de altă parte eu vreau să petrec timp cu invitații. (…) Vreau să vă spun că, acum un an de zile, am participat la o pomana porcului, după care am vomitat de 32 de ori și am chemat salvarea. Nimeni nu a avut nimic dintre cei care au mâncat, dar eu nu rezonez cu așa ceva. Ce vreți să fac? Să mă apuc să gătesc că vrea nu știu cine să mă vadă că pun mâna? Pe bune? Terminați cu prostiile.

Gătesc de plăcere din când în când cu Petra, chestii din astea de drag, dar nu gătesc oale ca să avem ce mânca mult, să ne sară ochii din orbite. Credeți că e mare lucru să gătești? Pe mine nu mă preocupă acest aspect și nici pe familia mea. Mai bine o învăț pe Petra o poezie decât să stau două ore să gătesc. Nu mai am nevoie de validarea nimănui, nici pe partea de gătit și nici pe nicio latură. Știu să gătesc, nu vă faceți griji”, a spus Cristina Șișcanu, pe contul său de Facebook.