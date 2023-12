Amenințări fără precedent ale lui Dorian Popa la adresa fanilor: „Nu vă jucați cu asta. Nu este normal”

Se poate spune că ultimele luni din acest an au fost destul de tensionate pentru Dorian Popa. Artistul s-a despărțit de Claudia Iosif, femeia alături de care a trăit 10 ani, a fost prins conducând sub influența substanțelor interzise, iar acum se confruntă cu o altă problemă. O fotografie cu buletinul său a ajuns pe toate rețelele de socializare.

Recent, Dorian Popa se confruntă cu o situație destul de delicată. O fotografie cu buletinul său a ajuns pe rețelele de socializare. Într-un puseu de sinceritate, artistul se declară revoltat de cele întâmplate și le-a transmis internauților un mesaj de avertizare, mai ales pentru cei care încă nu au șters postările cu buletinul său.

„Unii dintre noi am luat-o ranza rău de tot, deci este foarte periculos să te joci cu postarea actelor de identitate. Eu nu vreau să fac rău, nu mi-a plăcut niciodată să fac rău, nu vreau decât să mă apăr, atât timp cât buletinul meu este pe tot internetul. A trebuit să fac niște capturi de ecran, i le-am trimis lui Dragoș, avocatul meu, iar el probabil se va ocupa din punct de vedere juridic, dar este foarte periculos să faceți chestia asta. Sper ca acest mesaj să vă facă să vă mai gândiți și poate ștergeți postările. Nu vă mai jucați cu lucurile astea pentru că nu este normal. Eu îmi schimb buletinul săptămâna viitoare, el a mai fost postat acum câteva luni, am crezut că este ok, dar fac acest story că poate vă liniștiți și vă băgați mințișoarele în cap. Nu vă jucați cu buletinul meu pentru că nu este normal”, a spus Dorian Popa în mediul online.