Dorian Popa s-a decis să spună adevărul. „Am consumat cannabis. Cea mai mare prostie din viața mea”. Cum a fost prins, de fapt

Dorian Popa „rupe” tăcerea și își recunoaște vina. La mai bine de o săptămână de când a fost prins drogat la volan, a ținut un discurs emoționant, sperând ca miile de oameni care i-au transmis că nu îl vor mai urmări și că nu este nici pe departe un model, îl vor „cruța”. Îmbrăcat în alb, ciufulit, într-un decor care „strigă” „apology video”, actorul a preluat modelul altor persoane din spațiul public, din România și din afară, și s-a prezentat, umil, în fața camerelor de filmat.

Pe vlogul său cunoscut de o mulțime de copii, influencerul a admis faptul că a consumat canabis și că s-a suit la volan. Amintim faptul că inițial, și-a mințit fanii, spunând că a inhalat „accidental” drogul, la o petrecere. Nu mai punem la socoteală toate declarațiile sale în care în condamna pe cei care consumă substanțe interzise, cum se prezenta în fața lunii și chiar momentul în care cânta piesa Antidrog în Lala Band. (VEZI AICI DETALII)

Dorian Popa, declarații oficiale despre episodul „Drogat, în chiloți, la volan”

Redăm cuvintele lui Dorian Popa, publicate la prima oră, pe data de 6 noiembrie:

„Astăzi vreau să am o discuție serioasă cu voi, cei care mă urmăriți, dar și cu cei care nu mă urmăresc și, probabil, au aflat de la televizor sau din presă de eveniment. Am fost oprit de poliție și am ieșit pozitiv la canabis. În primul rând, vreau să le cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, tuturor celor care își încep diminețile cu mine. Am greșit indiscutabil, la vârsta și experiența de viață pe care le am, clar nu am circumstanțe atenuante.

Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut, am dat un exemplu negativ și nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat.

Nu sunt aici să mă ascund. Recunosc. Am consumat cannabis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție, dar am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret. Îl regret mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță, chiar și la câteva zile după ce ai consumat”, începe influencerul discursul său.

Justificarea lui Dorian Popa, în fața fanilor dezamăgiți

Actorul a recunoscut consumul de substanțe interzise, care a avut loc cu câteva zile înainte să iasă pozitiv la Drug Test. Precizăm că aparatul utilizat de Brigada Rutieră depistează drogul cannabis și la o lună după ce a fost utilizat. De asemenea, a spus că nu a dorit să se urce la volan, având un șofer personal, dar după ce și-a făcut duș, și-a dat seama că avea nevoie urgentă de un produs de la magazin. Ca urmare, nu a mai ținut cont de nimic, s-a urcat la volan, în chiloți și halat, cu părul ud, și a plecat la drum. NU se aștepta că va fi oprit de oamenii legii, dar știa că face o greșeală mare:

„Procesul meu idiot de gândire, în momentul ăla, a fost că aveam o plecare din țară pentru filmări, programată de mult, unde nu voiam să conduc, iar aici știți foarte bine că îl am ca șofer pe Edi. Uite așa am făcut greșeala asta tâmpită.

Vineri, în ziua în care s-a întâmplat, am fost acasă toată ziua, filmând vlogul de terminare a renovărilor, după cum bine știți. După cum nu a trebuit să plec nicăieri, nu l-am mai deranjat pe Edi. Seara, din păcate, am făcut cea de-a doua greșeală. Aveam nevoie să mă duc până la non-stop (magazin, n.r.) și exact ca ultimul prost, am zis: «Ce se poate întâmpla? Merg până la câteva sute de metri de casă».

O greșeală flagrantă pe care mi-o asum pentru că nu contează dacă sunt 500 de metri sau 500 de kilometri, fapta aceeași. Deși trecuse ceva timp de la consum și eram lucid, încadrarea în lege este aceeași”, a adăugat Dorian Popa, care a fost prins de polițiști pe data de 27 octombrie.

