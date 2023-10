Gura, bate-o vina! Dorian Popa s-a făcut de râs chiar înainte să fie prins drogat la volan

Dorian Popa, care se considera a fi un reprezentant de seamă al vieții sănătoase și fără vicii, a fost prins drogat la volan, în lenjerie intimă, în seara de vineri, 27 octombrie, în Domnești. Culmea, cu o lună înainte, avea argumente serioase împotriva celor care fac asemenea gesturi. Dar stați, asta nu e tot! La începutul lunii septembrie, influencerul – care este atât de iubit de copiii din România – a fost chemat să le explice tinerilor cât de rău este consumul de droguri. Dată fiind întreaga poveste, CANCAN.RO l-a contactat pentru a vedea ce are de spus în apărarea sa.

Pentru cei care nu știu, se pare că artistul a „călcat strâmb” față de stilul său sănătos de alimentație și „dependența” lui de sală și s-a suit la volan drogat. Că nu poartă centura de siguranță se știa de mult, dar să fumeze canabis? Culmea, tot el spunea:

„Știi, la mine totul se rezumă la business. Viciile societății nu fac decât să-ți distragă atenția de la business și am văzut zeci de cazuri, mai ales că domeniul media are parte de foarte multe vecii și am văzut foarte multe nume mari ratându-și cariere, am văzut foarte multe lucruri care m-au zguduit și atunci am zis hai să nu fiu și eu doar un altul care se înscrie în același tipar.

Cred că sunt lucruri pe care Dumnezeu le-a ales pentru mine. Eu cred că ține si de tine ca și om, dar ține de cum te-a dat Dumnezeu. Altfel… la mine totul s-a rezumat la succes. Mi-a dat Dumnezeu un diamant și eu să-l arunc ca prostul singur în noroi. N-ar fi păcat…? M-aș jigni pe mine, pe Dumnezeu, pe maică mea… o serie întreagă de jigniri”, a declarat vloggerul în podcastul realizat de Ilinca Vandici.

Dorian Popa, invitat să fie „etalon” într-o campanie anti-drog

La începutul lunii septembrie, însuși Dorian Popa a venit în Maramureș, în satul Voinicei, ca ambasador al unei vieți fără substanțe interzise.

„Vedeți că noi nu vorbim din cărți; vorbim lucruri reale și, totuși, consumul de droguri a explodat. Este o realitate, este un lucru care se întâmplă, o problematică ce distruge vieți, comunități, creează probleme de sănătate, sociale”, a fost mesajul comisarului-șef, Ion Aleodor Roman la evenimentul Asociației Oameni Faini și Voinicei.

Dorian Popa a ținut un discurs emoționant în fața copiilor, în care a spus:

„Este o invitație „altfel”, care mă bucură foarte mult. Este prima invitație de când muncesc eu – de aproape 12 ani – pe care o primesc să mă adresez deschis vouă despre ce înseamnă viitorul vostru în strânsă legătură cu experiența de viață pe care eu am acumulat-o până la această vârstă. Și mă bucur nespus de mult că pot face asta, că vă pot vorbi despre ce am înțeles eu din viața asta sau, mai pe românește, cu ce se mănâncă viața asta”, a transmis Dorian Popa tinerilor.

A fost vedeta evenimentului. Tinerii au dat năvală să facă poze cu el și au așteptat, cu sufletul la gură, momentul concertului.

De la piese antidrog la substanțe interzise la volan. Cum a reacționat vedeta

Mulți îl știu pe Dorian Popa din vremea în care era actor în serialul PRO TV „Pariu cu viața”, realizat acum mai bine de un deceniu. Poate unul dintre cele mai emblematice momente ale serialului a fost când cântărețul și colegii său din Lala Band au făcut o piesă „Antidrog”, în care partea lui Dorian era:

„Eşti prins în clipe, care te trag în urma ta

Sunt mii de vise, care se scurg sub pielea ta

Ai călcat peste toţi fără să-ţi pese ce ajungi

Ai ajuns de fapt de ruşine să fugi

Ai luat biletul către iad din magazinul de legale

Şi crezi că scapi acum te toate problemele tale

Ai crezut că eşti cool şi acum plăteşti cam mult

Iar otrava din vene te va face pierdut

Ai nevoie să te ridici să faci ceva cumva

Nu lasă să treacă neînsemnată viaţa ta

Nu-ţi mai cheltui timpul încercând doar să te spargi

Te-ai obişnuit să spui nu pot şi nu vrei să te laşi

Te-ai lăsat purtat într-o lume doar a ta

Ai minţit cât ai putut şi ai furat ce se putea

Ai pierdut şi ultimul ban

Mama, tata, i-ai vândut doar pentru un gram”

Gura, bate-o vina! Contactat telefonic de CANCAN.RO, Dorian Popa a decis să păstreze tăcerea, de această dată.

