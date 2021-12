Amna s-a confruntat cu probleme grave de sănătate: „Nu știam dacă o să mai trăiesc”

Cântăreaţa Amna s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. În urmă cu câţiva ani, blondina a primit un diagnostic crunt din partea medicilor: nu putea avea copii. Din fericire, lucrurile s-au rezolvat, iar în prezent artista este mămică unui băieţel.

Amna se numără printre artistele extrem de apreciate din România. Blondina se bucură de un succes răsunător în ceea ce priveşte cariera sa, însă nu am putea spune acelaşi lucru şi despre partea personală.

Cântăreaţa s-a confruntat de-a lungul timpului cu probleme grave în ceea ce privește sănătatea. Invitată la podcastul Roxanei Nemeș, vedeta a povestit prin ce momente hreme a trecut în urmă cu şapte ani.

După o serie de investigaţii, doctorii i-au spus că nu va rămâne niciodată însărcinată. Mai mult, aceasta ar fi fost nevoită să facă o operaţie destul de dificilă, însă în ziua respectivă a decis să nu urmeze sfaturile doctorilor.

Astfel, după şapte ani, chiar în ziua de Crăciun, vedeta a aflat că este însărcinată, motiv pentru care și-a botezat copilul Cristian.

Amna: Eram foarte bolnavă, nu știe nimeni că am fost bolnavă.

Roxana Nemeș: Bolnavă?

Amna: Foarte bolnavă, nu bolnavă.Și nu știam dacă o să mai trăiesc, cât o să mai trăiesc. Dar am trăit cu o dungă pe buletin și cu niște analize la Fundeni, în fiecare marți, timp de un an. Mi s-a spus că n-o să am copii. Am un băiețel minunat, de șapte ani. Am zis că nu e adevărat, deci am zis că nu e adevărat. De Crăciun, de aia i-am pus și numele Cristian. De Crăciun am aflat. O să plâng acum.‘, este dialogul pe care l-au avut cele două în podcastul Roxanei Nemeș.

„Dimineața m-am hotărât să nu fac operația”

Amna a mărturisit că trebuia să i se scoată colul uterin, însă a refuzat să facă operația. Decizia pe carea luat-o a fost una dintre cele mai bune din viața ei deoarece dacă ar fi făcut-o, nu l-ar fi născut pe băieţelul său.

„Trebuia să mi se scoată colul uterin a doua zi. Toată noaptea m-am rugat la Dumnezeu să-mi dea un semn. Dimineața m-am hotărât să nu fac operația”, a adăugat ea.

Sursă foto: Instagram