Amna a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre una dintre cele mai grele perioade din viața ei. După ce a participat la Survivor, de unde s-a întors „accidentată”, specialiștii au hotărât să o opereze, pentru a nu i se agrava starea de sănătate. Ulterior, cântăreața a contractat COVID-19 și a petrecut zile bune în spital.

Cântăreața Amna a avut parte de un început de an extrem de neplăcut. A plecat în Republica Dominicană cu speranța că experiența show-ului de supraviețuire îi va schimba viața, lucru care s-a și întâmplat, dar nu în maniera la care Amna s-ar fi gândit. La revenirea în țară, solista a trecut prin mai multe serii de analize și investigații, iar medicii au decis să o opereze la fiere.

Ulterior, s-a infectat și cu virusul SARS-CoV-2 și s-a internat, din nou. Din păcate, după operație, situația s-a complicat, pentru că recuperarea a fost una de lungă durată. Deși intervenția chirurgicală a avut loc în luna februarie, viața Amnei a revenit la normal abia acum. Artista se consideră o persoană pozitivă, așa că, după ce a depășit momentele grele, privește totul ca pe o lecție.

Amna, despre greutățile din ultimul an: „Toate lucrurile au un sens, să te întărească”

„Acum mă simt bine, am făcut anticorpii monoclonali. În momentul acela erau în fază de studiu la Institutul Matei Balș, dar am trecut prin toate etapele bolii, a fost foarte greu. Sunt în perioada în care îmi e frică să nu contractez virusul din nou. David este bine, a fost bine în perioada respectivă. A stat cu părinții mei, locuiesc în casa alăturată, ne-am văzut pe geam cât eram bolnavă.

A fost extrem de complicat după Survivor, pentru că m-am operat la fiere. Recuperarea a fost foarte, foarte grea. Incredibil de dificil, mai ales că făceam sport înainte și pot să spun că abia acum, după atâtea luni, din februarie, pot să fac activitate fizică.

A fost o perioadă grea, m-am îngrășat, nu puteam să mă mișc. Au fost multe încercări la început de an. Chiar mă gândeam și zilele trecute și îmi spuneam: «Măi, ce început de an dubios». Îți ajută Dumnezeu, totuși. Eu zic că toate lucrurile au un sens, să te întărească”, ne-a spus Amna, în exclusivitate.

După un divorț dureros, Amna se consideră o femeie împlinită

Chiar dacă divorțul a fost o experiență dificilă din toate punctele de vedere pentru Amna, cântăreața ne-a mărturisit că acum se consideră o femeie împlinită. A fost singură o perioadă lungă de timp, dar iată că și-a găsit liniștea. Consideră că totul s-a întâmplat cu un motiv, în ciuda faptului că nu s-ar fi așteptat vreodată să divorțeze. Amna se vede acum o persoană puternică și nu și-a pierdut încrederea în iubire, pe care pare că o gustă din plin!

„Sunt bine, sunt liniștită. În primul rând sunt bine cu mine, că despre asta este vorba. Dumnezeu te încearcă și treci prin niște etape, ca să poți să ajungi într-un echilibru. Abia după te poți aștepta să găsești liniștea și pe plan sentimental. Ce om să îți vină în viață dacă tu încă ai probleme? Eu nu merg pe principiul că trebuie să mă agăț de oameni ca să mă vindec, din contră. Întâi m-am vindecat, ca să pot să construiesc lucruri sănătoase.

Eu nu am crezut niciodată că o să trec prin ce am trecut! Te aștepți ca la douăzeci și ceva de ani, când te căsătorești, să ți se așeze viața. Te gândești că în adolescență, când ești mai zbuciumat, te mai părăsește un iubit, lucruri de genul se întâmplă. După, te căsătorești și zici «Gata, suntem bine acum». Niciodată nu m-am așteptat la întorsătura pe care a luat-o situația.

Cert e că din tot ce ni se întâmplă, trebuie să învățăm câte ceva. Degeaba ai parte de durere dacă nu clădești din tine, cărămidă cu cărămidă, o femeie mult mai puternică. Noi avem tendința de a merge către același tipar de bărbați, dar vina e din două părți în orice relație. Sfatul meu e… să nu cedeze oamenii! E bine să credem în iubire”, a dezvăluit Amna, în legătură cu divorțul prin care a trecut.

A muncit în Tenerife, dar s-a bucurat și de câteva zile petrecute cu fiul ei

De altfel, după ce s-a speculat că Amna ar fi fost plecată în vacanță, în Tenerife, solista ne-a spus că a muncit șase zile fără oprire, pentru mai multe videoclipuri. Apoi, pentru că a stat departe de băiețelul ei, pe care îl iubește nespus, a hotărât să petreacă măcar câteva zile cu el la munte, în România. Despre evenimente, Amna ne-a spus că e fericită de când a revenit pe scenă și, deopotrivă, într-o mică parte, la normalitate, deși privește următoarea perioadă destul de temătoare.

„Am fost câteva zile la munte doar noi doi, ne-am conectat pentru că eu am fost plecată în Tenerife și am stat șase zile fără el, iar cum am venit am plecat la concert. A fost vis! Am făcut multe activități, ne-am încărcat bateriile, a fost superb.

Am avut evenimente vara asta și mai am câteva programate, dar ne gândim de fiecare dată, la fiecare eveniment, că ar putea fi ultimul. Nici nu prea apuci să te bucuri. Încercăm să facem muzică bună, chiar dacă nici cu inspirația nu e ușor în perioada asta”, a declarat Amna, în încheiere, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

