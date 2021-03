Amna a ”socializat” la o cafea în benzinărie cu... tipul de la pompă

Amna, una dintre cele mai sexy artiste din industria muzicală românească, demonstrează în continuare că există lumină și după o despărțire dureroasă. Deși a divorțat în urmă cu aproape doi ani, vedeta a preferat să se dedice complet carierei sale, lăsând la o parte viața amoroasă.

Și, având în vedere că este liberă ca pasărea cerului, Amna își permite să „socializeze” cu orice bărbat îi iese în cale. Iar acest lucru este demostrat și de imaginile obținute, în exclusivitate, de CANCAN.RO.

(Citește și: Amna, primele declarații după operație! Cum se simte vedeta. „Am început să delirez”)

Așadar, Amna se afla într-o benzinărie și a intrat în vorbă cu unul dintre angajații locului. Chiar dacă vedeta poartă mască de protecție, „chimia” de moment cu tipul de la pompă se vede cu ochiul liber.

Mai mai mult, la un moment dat, Amna se apropie de tânărul chipeș din benzinărie. Nu știm exact despre ce au discutat, dar un lucru este clar. Cei doi s-au distrat de minune, iar acest lucru li se citește pe fețe.

Amna a participat la Survivor România

Amna a fost, din păcate, prima concurentă eliminată de la Survivor România 2020, reality-show transmis de Kanal D.

„Sunt mult mai puternică, eu mi-am depășit niște limite. Am învățat să stau cu mine, nu apucam niciodată să stau cu mine. Așa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Colegii mei nu mai sunt colegi, sunt prieteni, familie. Vreau să-i aplaud din tot sufletul”, a spus Amna la momentul eliminării.

Cântăreața de 36 de ani a acceptat să ofere un interviu impresionant în care a vorbit despre experiența pe care a trăit-o în jungla din Republica Dominicană, la puțin timp după ce a ajuns în țară.

„Competiția aceasta a fost o provocare uriașă. Mă simt mai puternică acum, deși poate pentru telespectatori sau colegi nu am fost suficient de puternică. Mi-am depășit niște limite.

Am învățat să stau cu mine, eram tot timpul într-o fugă continuă în București: telefoane, Instagram, Facebook, rețele de socializare. Niciodată nu apucam să stau cu mine”, a declarat artista pentru revista VIVA!.

A divorțat după nouă ani de căsnicie

Amna a divorțat de soțul ei în 2019, după 9 ani de căsnicie. Cauza rupturii dintre ei ar fi fost programul încărcat, ca în cazul multor alte cupluri din showbiz.

„Dacă aş da timpul înapoi, nu l-aş mai implica în activităţile mele concertistice. Aşa era atunci moda. Am vrut să fie sigur pe ceea ce fac eu. Am fost plecată mult în alte ţări, am vrut să fie cu mine, să aibă încredere în mine…”, a declarat Amna la un moment dat.

(Nu rata: Amna, pe masa de operație! Vedeta o să fie supusă unei intervenții chirurgicale. „Urați-mi succes”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.