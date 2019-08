După ce showbiz-ul autohton a fost luat prin surprindere de divorțul celebrei artiste Amna, CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, amănunte neștiute din istoria recentă a fostului cuplu. Un apropiat al artistei ne-a dezvăluit totul despre separarea ei de Cristi. (VEZI ȘI: Fostul prezentator de la Antenă a divorțat oficial, iar noi avem detalii exclusive)

Amna a fost și este o persoană discretă, mai ales când vine vorba de viața personală. Am primit însă informații de ultimă oră despre ceea ce se întâmplă acum în viața artistei.

"Cei doi au luptat să își salveze căsnicia. Însă, în ciuda tuturor încerărilor, au decis să meargă pe drumuri separate. Au stat, au discutat și au căzut de comun acord că așa este cel mai bine, dar s-au gândit în primul rând și la copilul lor. Ei îl cresc pe David la fel de frumos ca înainte. Când se întâlnesc nu își aruncă cuvinte grele sau reproșuri. Iar copilul nu a simțit niciodată tensiune în familie. Nici în momentele în care ei nu se înțelegeau, nici acum", au fost declarațiile unui apropiat al celor doi.

“Cristi și Amna au custodie comună”

Mai mult decât atât, se pare că cei doi au încheiat divorțul pe cale amiabilă, iar în acest moment lucrurile sunt clare pentru amândoi.

"Amna a vrut un divorț discret, nu a vrut să facă un subiect de presă din asta. Este o artistă, își dorește că lumea să o cunoască pentru muzica ei, nu pentru că are probleme în căsnicie sau în viața personală… Tot ce a făcut, a făcut în primul rând pentru copilul ei. Cristi și Amna au custodie comună, nu au program de vizite, nici nu au vrut să audă de așa ceva. Atunci când el vrea să vină să își vadă copilul o face fără nicio problemă. Ei doi se respectă foarte mult și țin cont de ce spune celălalt", ne-a mai declarat sursa citată.

Micuțul David are viitorul asigurat

Pentru orice părinte, copilul este cel mai important. Așa se întâmplă și în cazul frumoasei artiste. De aceea, se pare că vedeta a hotărât împreună cu fostul ei soț să îi lase lui David un imobil.

Mai mult decât atât, cei doi au depus la notar toate actele necesare, însă, până la vârsta majoratului, Amna și Cristi se vor ocupa în continuare de administrarea casei.

“Nu te mai recunosc”

Recent, Amna a scos o nouă piesă plină de emoție, în care și-a pus pe tavă sufletul. Frumoasa artistă vorbește, se pare, despre neînțelegerile care i-au făcut pe ea și pe fostul ei partener de viață să ajungă la divorț.

“Cât m-ai iubit de mult și ai vrut să fii cu mine

La bine și la rău ne-am jurat să fim, știi bine

Și uite unde ajungi când ai orgoliul mai presus de orice

Se rupe ceva și nu mai poți lipi bucăți de suflete…”

„Este o piesă pe care am scris-o acum un an, într-o anumită perioadă a vieții mele, moment în care sunt sigură că multe dintre femei s-ar putea regăsi. Așadar, este despre mine, dar totodată este și despre tine, actuala sau viitoare mămică. Este despre noi, femeile! Sunt foarte bine acum, timpul le rezolvă pe toate. Am lansat piesa «Nu te mai recunosc» ca un semnal, pentru conștientizarea importanței comunicării în relația de cuplu, inclusiv atunci când apare un copil”, a mărturisit artista la lansarea piesei.

