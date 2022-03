La un simplu search pe YouTube, internauții pot găsi cu lejeritate prestațiile Amnei din numeroase teritorii ale lumii, semn că piesele artistei au depășit granițele României, cu un succes răsunător. La zece ani de la lansarea în showbiz, artista vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre rigorile impuse de industria muzicală de acum un deceniu, afirmarea nefiind bazată doar pe calitățile vocale, ci pe un cumul de factori.

Piesa “Tell me why” a fost difuzată atât pe radio, cât și pe TV, iar pe internet a adunat 10 milioane de vizualizări. Prima lansată, primul succes, doar că Amna povestește cum succesul nu i-a dat asigurarea că totul va fi bine, ba din contră – era socotită drept “one hit wonder”.

“Am ascuns nu știu câți ani că eram căsătorită!”

Disponibilitatea artiștilor în ochii fanilor este un subiect extrem de disputat, iar Amna face lumină în acest caz, confirmând că în momentul lansării sale credința celor ce gestionau artiștii era bazată pe faptul că o persoană publică trebuie să pară “tangibilă” pentru susținători.

Astfel, pe scenele mari ale lumii, artiști precum Justin Bieber sau Justin Timberlake ajungeau chiar să fie loviți cu piese de lenjerie intimă de către admiratoare. În România nu s-au văzut cazuri, însă artistele noastre aveau datoria de a părea “libere” pentru cei ce visau cu ochii deschiși la ele:

“Cumva încercam cântăreața s-o delimitez de artist. Ni se spunea pe vremea aia la casa de discuri: «Nu vorbești despre viața ta personală!» Nu știa nimeni, am ascuns nu știu câți ani că eram căsătorită. Practic, eu mințeam, îmi ascundeam o bună parte din viață, adică cea personală.

După care am început să cânt ce vreau, să fiu cum sunt eu și practic acum nu-mi dau seama cine e Amna, cine e Andreea, pentru că suntem una și aceeași persoană, iar asta mi se pare fabulos. Așa era industria atunci, așa ni se impunea. Ne spuneau că: «Nu te mai iubesc fanii, bărbații, nu-ți mai scriu!» Mie-mi scriu numai femei aproape!”, ne-a declarat, în exclusivitate, Amna.

„Am suferit foarte mult!”

Tom Boxer este producătorul alături de care Amna s-a lansat, după ce a făcut sacrificii monetare însemnate, pentru a-și putea permite piesa “Tell me why”. DJ-ul Tom Boxer ar fi fost și cel care a pus cea mai mare presiune pe umerii Amnei.

“După primul meu hit eram etichetată «one hit wonder», gen dai un hit și cam atât. După «Tell me why», în 2011, a fost o pauză de un an, în care am avut mari divergențe cu managerul meu de atunci, Tom Boxer. El considera că nu pot să fac față succesului dacă vin cu a doua piesă de succes.

Imaginează-ți ce a fost pentru mine asta, să auzi așa ceva. Și practic aveam un contract de așa natură, încât eu trebuia să scot ce voia el, când voia el, cum voia el. Și el avea alte priorități în momentul ăla. Și am suferit foarte mult!”, ne-a mai declarat Amna.

SURSA FOTO: INSTAGRAM @amnamusic