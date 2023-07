Ana, fără diplomă de bacalaureat, dar cu salariu de 8.000 de lei! Ce meserie practică tânăra: „Prima dată am început cu...”

Sfârșitul lunii iunie și începutul lunii iulie a fost o perioadă de foc pentru absolvenții de liceu. Aceștia au susținut examenul maturității, iar emoțiile au fost mari. Cei care au reușit să obțină o notă de trecere au pornit încrezători în viață, însă nici cei care nu au luat BAC-ul nu trebuie să dispere. Diploma de bacalaureat nu mai este astăzi o condiție esențială pentru a ocupa un loc de muncă și a avea un salariu satisfăcător. Iar cel mai bun exemplu în acest sens este Ana, o tânără ce câștigă lunar 8.000 de lei.

Dacă în urmă cu ceva ani, tinerii care nu aveau diploma de bacalaureat cu greu își găseau un loc de muncă, acum lucrurile nu mai stau așa. Și cei care nu au reușit să ia BAC-ul au în față opțiuni promițătoare. De exemplu, Ana, o tânără care nu a trecut examenul maturității, lucrează acum pe un salariu de 8.000 de lei. Aceasta s-a angajat ca hairstylist, la un salon din București și este cât se poate de mulțumită.

„Am dat Bac-ul, dar am picat la matematică. Mi-a plăcut aici că este o meserie curată, frumoasă, bănoasă, bineînțeles. Prima dată am început cu codițe împletite, luam 10 lei pe o codiță, acum am ajuns să iau 200, 300 de lei”, a declarat Ana, potrivit observator.ro.

Oportunități pentru cei fără diplomă

O altă posibilitate pentru cei care nu au trecut de examenul maturității este învățământul postliceal. Ministerul Educației pune la dispoziție 28.000 de locuri, iar la porțile postlicealelor este deja înghesuială. Spre această variantă s-a îndreptat și Florin, un tânăr care visează să își deschidă propriul barber shop și care deja lucrează că frizer.

„Mi se pare o oportunitate foarte bună postliceala, pentru că ai un plan B oricând, ai o meserie în mână. Vom avea două zile de cursuri normale şi trei zile de practică pe domeniu”, a declarat Florin.

În prezent, agenția pentru ocuparea forței de muncă are peste 60.000 de joburi disponibile, iar tinerii sunt preferați de către angajatori. Domeniile de activitate sunt diverse, iar cei dornici de muncă nu au cum să nu își găsească un job.

„Avem peste 60.000 de locuri de muncă. Recepționer, bucătar, patiser, sudori, tâmplari, vorbim de şoferi, operator pe calculator, call-center. Oferă salarii sau alte facilități cum ar fi vouchere, transoport, afterschool, creșă, un pachet de stimulente pentru a atrage forţă de muncă”, a declarat și Marcel Dumitru Miclău, secretar general ANFOM.

Nici aceia care nu își găsesc imediat un loc de muncă nu trebuie să dispere. Absolvenții de liceu pot beneficia de şomaj în valoare de 298 de lei timp de 6 luni. Tot ce trebuie să facă este să depună dosarele la ANOFM în termen de 60 de zile de la absolvire.

