Ana Mocanu a rupt logodna la doar o lună de când a primit inelul: ”M-am simțit măritată 2 zile”

Lucrurile păreau că, în sfârşit, s-au liniştit în viaţa Anei Mocanu, după ce a fost cerută în căsătorie, iar ea a acceptat cererea. Totul a durat doar câteva zile, asta pentru că vedeta a decis să rupă logodna şi să spună adio nunţii alături de bărbatul alături de care a trăit o poveste de dragoste.

Chiar dacă cei doi aveau multe probleme în relaţie, Ana Mocanu a decis să treacă peste ele şi să accepte cererea în căsătorie, sperând că, poate, în acest fel, iubitul ei se va schimba, Nu a fost aşa deloc, iar fosta asistentă tv a decis fără niciun regret să renunţe la inel.

“Am primit un inel, a venit întrebarea cu un inel, relaţia noastră era foarte consumată. M-am simţit măritată 2 zile. Sunt multe adunate. Am încercat să salvez relaţia cât am putut, şi eu, şi el“, a spus Ana Mocanu la Antena Stars.