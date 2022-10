Ana Mocanu, dezamăgită de atitudinea Poliției Române, după ce i s-a furat telefonul: „Eu am tot sperat”

Ana Maria Mocanu a făcut dezvăluiri despre demersurile pe care le-a făcut recent pentru a-și putea recupera telefonul furat. Fosta asistentă de televiziune nu este mulțumită de atitudinea Poliției Române și de modul în care au decurs lucrurile.

Recent, Ana Maria Mocanu a rămas fără telefonul mobil, după ce a mers într-un magazin pe care îl frecventează să probeze câteva rochii. Fosta asistentă de televiziune a depus o plângere la poliție imediat, însă cazul nu pare a se finaliza prea curând.

Ana Maria Mocanu este nemulțumită de Poliția Română

Din păcate, nu este pentru prima dată când bruneta cade victima unei infracțiuni. De această dată, însă, lucrurile nu par a se rezolva prea curând, chiar dacă aceasta a depus o plângere la poliție. Deși a fost informată că se fac demersurile necesare, telefonul Anei nu este de găsit.

Focoasa brunetă a declarat recent că a sperat până acum că va reuși să dea de urma celor care i-au furat telefonul în magazin, însă nimic nu s-a întâmplat. Aceasta susține că a primit confirmarea din partea poliției că plângerea sa a fost înregistrată, însă doar atât. Hoții sunt de negăsit.

Ana Maria a explicat faptul că, între timp, și-a achiziționat un alt telefon, doar că regretă faptul că a pierdut un bun în valoare de 6.000 de lei. Fosta prezentatoare le transmite hoților că vor fi prinși în momentul în care vor deschide telefonul, deoarece acesta va putea fi localizat imediat.

„Sinceră să fiu, eu tot am sperat că îmi voi recupera telefonul, eu sunt o fire mai optimistă de felul meu. Din păcate, nu am reușit să îl recuperez, Poliția Română se ocupă, am primit acasă, prin poștă, un număr de dosar pentru plângerea penală pe care am înaintat-o. Probabil că, nu știu, se fac toate demersurile. Dacă îl vor găsi, cu siguranță mă vor contacta.

În momentul în care îl va deschide, el va fi localizat. Ori a fost dezmembrat la piese, ori dacă nu, nu știu ce face cu el…Costa undeva la 6.000 de lei telefonul. Mi-am luat între timp alt telefon, același model”, a declarat Ana Mocanu.